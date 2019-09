Antwerpenaar (39) riskeert 10 jaar cel voor invoer van 4 ton coke via haven BJS/BLG

11 september 2019

11u13 0 Antwerpen Tegen drie verdachten, onder wie een man uit Antwerpen, zijn celstraffen geëist van 9 en 10 jaar voor het invoeren van ruim 4.000 kilo cocaïne vorig jaar augustus vanuit de haven van Antwerpen naar Nederland. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met een partij bananen uit Colombia. De cocaïne had omgerekend een straatwaarde van ruim 104 miljoen euro, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Dordrecht.

De Nederlandse politie en Belgische douane hadden het spul ontdekt in de haven. De politie had daarna een vrachtwagen, waarin een klein deel van de cocaïne was gestopt, heimelijk gevolgd. Het transport ging naar een loods in Oosterhout.

Het Openbaar Ministerie wil dat een 39-jarige man uit Antwerpen de hoogste straf krijgt, omdat hij een organiserende rol had bij de smokkel en daarbij ook onwetende personen betrok. Ook zou hij een boete van ruim 25.000 euro moeten betalen.

Voor een 22-jarige man uit Amsterdam en een 50-jarige man uit Oosterhout is volgens het OM 9 jaar cel passend. Zij hielpen bij de ontvangst en het uitladen van de smokkelwaar.