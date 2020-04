Antwerpenaar (37) aangehouden voor spuwen naar hulpverleners AZ Klina en politie-inspecteurs Toon Verheijen

02 april 2020

15u25 15 Antwerpen Een 37-jarige man uit Antwerpen is door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden nadat hij naar medisch personeel en agenten had gespuwd tijdens een interventie.

Een patrouilleploeg van de politiezone Noord (Stabroek/Kapellen) werd woensdag even voor 14 uur opgeroepen voor een vechtpartij op de parking van warenhuis Delhaize in Hoevenen (Stabroek). Een van de betrokkenen, een 37-jarige man uit Antwerpen, had een hoofdwonde opgelopen en werd door de politie voor verzorging overgebracht naar het AZ Klina.

Onaanvaardbaar

De dertiger had het daar blijkbaar niet op begrepen en vond het nodig om de politieagenten en de het medisch personeel uit te schelden. Hij spuwde ook wild in het rond en ook opzettelijk in de richting van de agenten en het verplegend personeel. “Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar en al helemaal als het gericht is naar medisch personeel.”

Aangehouden

De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen wegens bedreiging met een aanslag met een schijnbaar gevaarlijke substantie en ongewapende weerspannigheid. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.