Antwerpenaar (23) opgepakt in Nederland nadat hij klap uitdeelt Jan Aelberts

01 september 2019

15u20 1 Antwerpen De politie heeft zaterdagmiddag een 23-jarige man uit Antwerpen aangehouden in Nederland op verdenking van mishandeling. De man zou deel uit hebben gemaakt van een groep voetbalsupporters die onderweg was naar Heerenveen. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Volgens een woordvoerder van de politie kreeg de politie zaterdag rond 14.45 uur een melding binnen van een mishandeling. Een man zou op het Van der Sandeplein in het centrum van Wolvega een klap in zijn gezicht hebben gekregen. Op basis van informatie, aanwijzingen en een signalement door het slachtoffer en getuigen, kwamen de agenten de verdachte op het spoor. Hij zat op het terras van een café.

Daarop is bekeken of ze de verdachte daar gingen aanhouden, of ergens anders. De politie besloot de Antwerpenaar niet op het terras aan te houden, maar hem goed in de gaten te houden.

Even voor 18 uur vertrok de man, vergezeld door enkele andere Fortuna Sittard-supporters, in een busje richting Heerenveen. Het busje is bij een tankstation langs de A32 stilgezet. Hier heeft de politie de man in de boeien geslagen. De Antwerpenaar is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.