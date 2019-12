Antwerpen zet 2020 in met vuurwerkspektakel op Schelde David Acke

27 december 2019

10u10 4 Antwerpen Op dinsdag 31 december om middernacht zet Antwerpen het nieuwe jaar feestelijk in met vuurwerk. De vuurpijlen worden afgeschoten vanop een ponton op de Schelde. Aan de Scheldekaaien tegenover de Voetgangerstunnel kunnen toeschouwers genieten van een drankje aan de bar en warmt dj-duo Laston & Geo vanaf 22.30 uur alle aanwezigen op. Nadien tellen Thuis-acteurs Tine Priem en Raf Jansen samen met het publiek af naar het vuurwerk. Vanaf 23.50 uur wordt alles live uitgezonden op televisiezender één.

Traditiegetrouw zet de stad Antwerpen het nieuwe jaar in met vuurwerk. De bekroonde professionele vuurwerkmaker Cliff Hooge en zijn team zorgen ook dit jaar weer voor een prachtige hemel boven de stad. Vijftien minuten lang worden honderden pijlen op een bijpassende soundtrack de lucht in geschoten.

Om 22 uur opent de site op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel. Vanaf dan zijn er drankjes verkrijgbaar aan de bar en is het grote publiek welkom. Om 22.30 uur zet dj-duo Laston & Geo het feestje in gang. Tom Herteweg (Laston) en Dieter Lizen (Geo), twee vrienden uit Antwerpen, draaien al meer dan 15 jaar samen plaatjes. Ze brengen een mix van house en electro beats, maar wagen zich ook aan andere genres. Ze stonden reeds achter de draaitafel van festivals zoals Tomorrowland, Rock Werchter, Pukkelpop en Laundry Day. Vanaf tien minuten voor middernacht beginnen Thuis-acteurs Tine Priem (‘Tamara’) en Raf Jansen (‘Dieter’) samen met het publiek af te tellen naar de grote vuurwerkshow. Wie er zeker bij wil zijn, komt best op tijd want de plaatsen zijn beperkt. De toegang is gratis.

Steenplein afgesloten

Omdat de site op de Scheldekaaien slechts een beperkte capaciteit heeft, raadt de stad bezoekers aan zich te spreiden. Het vuurwerk is te bewonderen vanop verschillende locaties langs de Schelde, van de Scheldebocht tot Hoboken, zowel op de linker- als de rechteroever. Zo garanderen onder andere de Belvédère aan het Droogdokkenpark op de rechteroever of de boeienweide ter hoogte van de Voetgangerstunnel op Linkeroever een prachtig zicht op het vuurwerkspektakel.

Het Steenplein wordt volledig ingenomen door Winter in Antwerpen. De kraampjes daar sluiten op 31 december al om 18 uur, net als alle andere attracties van de Winter. Het Steenplein wordt vanaf dan ook afgesloten voor het publiek.

Veiligheidsmaatregelen

Het afsteken van vuurwerk is verboden zonder toelating van de burgemeester. Het oplaten van wensballonnen is altijd verboden. Bovendien is het tot 31 januari zoals steeds ook verboden om openlijk vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken. Wanneer de politie toch mensen met vuurwerk ziet, wordt dat in beslag genomen en riskeren ze een GAS-boete.

De stad neemt deze maatregelen om ieders veiligheid te vergroten. Verder geldt er een glasverbod op de site op de Scheldekaaien. Wie graag ter plaatse iets drinkt, kan een drankje kopen aan de bar. Ook zijn grote tassen of rugzakken daar niet toegelaten.

Verkeersmaatregelen

Omwille van de veiligheid is de Suikerrui vanaf 23 uur tot het einde van het vuurwerk afgesloten tussen de Hoogstraat en de Ernest Van Dijckkaai. Alleen buurtbewoners en bezoekers van de aanwezige horecazaken krijgen doorgang.

Het doorgaand verkeer op de Scheldekaaien kan blijven rijden tot 22 uur, tenzij het voetgangersverkeer in gevaar wordt gebracht, dan kan beslist worden om ze eerder af te sluiten. Vanaf 22 uur tot na de opkuis worden de Scheldekaaien afgesloten voor alle verkeer, vanaf de Scheldestraat tot aan St. Pietersvliet. Ook de as Reyndersstraat/Vlasmarkt, de Steenhouwersvest en Sint-Jansvliet worden vanaf dan afgesloten voor verkeer en zijn enkel toegankelijk voor voetgangers.

De premetrohalte Groenplaats wordt omwille van veiligheidsredenen afgesloten van 23 uur tot 2 uur. De Lijn heeft een speciaal oudejaarsbiljet en voorziet de hele nacht lang extra trams en feestbussen om iedereen veilig van en naar het vuurwerk te brengen. Meer info daarover op www.delijn.be/oudejaar.