Antwerpen zamelt vrijheidsduiven in voor viering 75 jaar Bevrijding BJS

14 juni 2019

13u21 1 Antwerpen In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In aanloop naar de Bevrijdingsdagen op 7 en 8 september, dit jaar uitgebreider dan ooit, start in juni een participatief project. Het doel is om mensen te laten stilstaan bij de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen, vroeger en nu.

Op vijf locaties in de stad staan vanaf dinsdag 18 juni houten zuilen opgesteld. Die bevatten schrijfmateriaal en gekleurde papieren duiven, gebaseerd op het logo. Iedereen wordt uitgenodigd om er zijn wens neer te pennen, de duif te vouwen en ze te posten in de zuilen zelf. Op de zuilen staat een handleiding en meer uitleg over het project.

Op regelmatige tijdstippen worden de ingediende vogels uit de zuilen gehaald en verzameld. Daarna creëert de stad er twee grote installaties mee. Die krijgen de vorm van gigantische lusters met duizenden duiven, die in de loop van de zomer opgehangen worden op de eerste verdieping van het MAS en de lichtstraat van het Felixpakhuis. De indrukwekkende creaties, die een boodschap van vrijheid over heel Antwerpen uitdragen, zullen ook op de Bevrijdingsdagen op 7 en 8 september te bewonderen zijn.