Antwerpen wil niet als enige naar grootste vastgoedbeurs van Europa BJS

10 juli 2019

15u36 0 Antwerpen De stad Antwerpen neemt volgend jaar wellicht niet deel aan Mipim, de grootste vastgoedbeurs van Europa in Cannes. Eerder haakte de stad Gent af, waardoor Antwerpen als enige aan Vlaamse zijde overbleef en een deelname te duur zou uitvallen.

“De schepen is van oordeel dat de stad in de huidige context inderdaad beter niet alleen zal deelnemen”, zegt de kabinetschef van Antwerpse schepen voor de Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA). “De eventuele deelname is wel afhankelijk van het feit of Vlaanderen (FIT) dan wel andere Vlaamse steden zouden deelnemen. Op dit moment is dat niet duidelijk.”

Mipim is een van de grootste vastgoedbeurzen ter wereld en zet spraakmakende vastgoedprojecten in de kijker. De beurs kwam een aantal jaar geleden in het nieuws naar aanleiding van de Optima-commissie in Gent. Toenmalig burgemeester Daniël Termont bleek een lift gekregen te hebben naar Cannes met een gecharterd vliegtuig van Optima. Er waren ook lange discussies over verblijven op jachten.