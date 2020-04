Antwerpen wil meer dan 25.000 75-plussers opbellen in twee weken: “Iedereen verdient de nodige aandacht” Jan Aelberts

17 april 2020

15u39 0 Antwerpen Medewerkers van de stad Antwerpen bellen vanaf vandaag in alle districten 75-plussers op. Tijdens de lockdown ligt voor die groep de eenzaamheid op de loer en de weg naar de juiste hulp is voor hen niet altijd duidelijk. In totaal gaat het om zo'n 25.000 huishoudens. Ook kunnen burgers die bezorgd zijn om het welzijn van iemand anders, dat melden aan de stad. “Iedereen verdient de nodige aandacht in deze moeilijke tijden”, zegt schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA).

Het opbellen van kwetsbare senioren ziet Antwerpen als een tijdelijke noodopdracht. Voor die taak worden tot 85 stadsmedewerkers ingeschakeld. Er zijn twee doelgroepen: alleenstaande 75-plussers en samenwonende 75-plussers van wie de jongste medebewoner 60-plus is. Het gaat daarbij enkel over senioren die in hun eigen huis wonen, in totaal meer dan 25.000 adressen. Senioren in woonzorgcentra en serviceflats worden niet gecontacteerd omdat die al ondersteuning krijgen. De betrachting is om in de eerste twee weken een zo groot mogelijk deel van de populatie alleenstaande 75-plussers bereikt te hebben.

“De bellers volgen een draaiboek om bij de senioren naar hun noden te peilen”, klinkt het bij de stad. “Nadien geven ze die door aan de bevoegde diensten voor opvolging. De stad gebruikt daarvoor haar volledige netwerk. Zo kunnen de medewerkers info geven of opvragen over een identiteitskaart die gaat vervallen, kunnen ze een afspraak laten maken voor een grofvuilophaling, een boodschappenservice zoeken, algemene vragen over de coronamaatregelen beantwoorden, een vrijwilliger zoeken die regelmatig kan opbellen, en nog veel meer.”

Eerder lanceerde Borgerhout al een soortgelijke dienst. De nieuwe actie gaat over alle Antwerpse districten.

De ‘goeiendag’ van de buurman, het praatje in de winkel. Zelfs die kleinmenselijke contacten vallen weg. Nochtans is dit ook een periode waarin mensen elkaar een hart onder de riem willen steken. Als stad willen we die warmte en bezorgdheid omzetten in doelgerichte actie. Schepen Fons Duchateau

Eenzaamheid doorbreken

Zo wil Antwerpen ondersteuning bieden op alle mogelijke vlakken en eenzaamheid helpen doorbreken. De 75-plussers kunnen bovendien aangeven of ze later opnieuw gecontacteerd willen worden. Dat zorgt voor een opvolging over een langere periode. “Eenzaamheid is voor iedere mens een zware last om dragen”, zegt schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA). “Door de maatregelen tegen het coronavirus wordt die last nog een stuk zwaarder. De ‘goeiendag’ van de buurman, het praatje in de winkel. Zelfs die kleinmenselijke contacten vallen weg. Nochtans is dit ook een periode waarin mensen elkaar een hart onder de riem willen steken. Als stad willen we die warmte en bezorgdheid omzetten in doelgerichte actie. Wie bezorgd is over de gezondheid van een senior of eenzame buur kan vaak niet zomaar aankloppen. Maar je kan dat vanaf nu wel melden aan de stad. Stadsmedewerkers doen dan het nodige om de man of vrouw te contacteren en de gezondheidstoestand uit te klaren. Ook voor andere behoeften hebben we oog. Iedereen verdient de nodige aandacht in deze moeilijke tijden.”

Naast het opbellen van senioren, zetten de stadsdiensten ook de lijnen open voor burgers die bezorgd zijn om een andere inwoner. De Antwerpenaar kan die bezorgdheid uiten door melding te doen op www.antwerpen.be, te mailen naar info@antwerpen.be of te bellen naar 03/22.11.333 tijdens de kantooruren.

Noodopdrachten

Tijdens de coronacrisis zet de stad Antwerpen haar essentiële dienst- en hulpverlening zo veel en zo goed mogelijk voort. “Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de opgelegde voorzorgsmaatregelen”, klinkt het. “Als medewerkers door de coronacrisis hun normale taken niet kunnen uitvoeren, gaan ze aan de slag op andere afdelingen waar er momenteel een hogere werkdruk is en/of meer afwezigheden wegens ziekte. Om dat te realiseren, werd een systeem van noodopdrachten opgezet. Het gaat om taken die de eigen essentiële dienstverlening moeten garanderen en/of die de stad als lokaal bestuur maatschappelijk belangrijk vindt. Dat kan binnen de groep Antwerpen zijn, maar ook buiten de eigen werking van de stad vallen. Ondertussen zetten al bijna 600 stadsmedewerkers zich in voor zo'n 25 verschillende noodopdrachten. Het gaat naast de nieuwe opdracht van het opbellen van 75-plussers onder andere over de coördinatie en ondersteuning van de vijf triageposten, het onthaal in de inloopcentra voor daklozen en in de serviceflats van het Zorgbedrijf, de ondersteuning van de stadstoezichters en de coördinatie van de voedselhulp en nog veel meer.”