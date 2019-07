Antwerpen wil FairTradeGemeente blijven BJS

07 juli 2019

15u03 0

De organisaties FairTrade Belgium, Oxfam Wereldwinkels, Rikolto en 11.11.11 hebben recent de criteria bijgestuurd waaraan een FairTradeGemeente moet voldoen. Die blijven zich richten op een globale mondiale ontwikkeling, maar schenken voortaan ook aandacht aan lokale producten en lokale producenten.

Het Antwerpse stadsbestuur laat nu weten dat de stad, die al sinds 2007 een ‘FairTradeGemeente’ is, zich achter deze verruimde criteria schaart. “Wij zien eerlijke handel als een breder verhaal waarbij ook aandacht gaat naar lokale Vlaamse boeren, korte keten, kleinschalige biologische landbouw en aandacht voor het klimaat en duurzame consumptie. We zijn dan ook blij dat deze verruimde visie nu meegenomen wordt in de nieuwe criteria om een FairTradeGemeente te worden of te blijven”, aldus schepen voor ontwikkelingssamenwerking Nabilla Ait Daoud.