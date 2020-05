Antwerpen wijzigt parkeerreglement: ticket voor één of vier weken mogelijk vanaf juli BJS

19 mei 2020

11u20 0 Antwerpen De Antwerpse gemeenteraad heeft enkele wijzigingen in het parkeerreglement goedgekeurd. De belangrijkste is dat bestuurders vanaf midden juli een parkeerticket voor één of vier weken kunnen aankopen.

Het nieuwe stedelijke parkeerreglement is vanaf 1 juli van kracht en bevat enkele belangrijke wijzigingen. Bestuurders die regelmatig binnen één bepaalde zonecode parkeren, zullen vooraf een parkeerticket voor één of vier weken kunnen aankopen. In de rode tariefzone (centrum) zal een minimale onderbreking van één uur gelden tussen twee parkeersessies. De 10 minuten gratis parkeren zullen ook via app beschikbaar zijn. Daarnaast zal het minimum te betalen bedrag van 0,20 euro aan de parkeerautomaten worden geschrapt.