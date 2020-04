Antwerpen werkt aan plan voor heropening van winkelstraten ADA

28 april 2020

14u26 0 Antwerpen De stad Antwerpen gaat in samenwerking met de lokale veiligheidsdiensten en in dialoog met de sector een plan uitwerken voor de nakende heropening van de winkels en het effect daarvan op de grote winkelassen. De bedoeling is om tegen begin volgende week duidelijkheid te hebben over hoe het eraan toe moet gaan in doorgaans erg drukke winkelgebieden zoals de Meir.

De Antwerpse stedelijke diensten zullen deze week een screening maken van de winkelgebieden zodat ze alle noodzakelijke en nuttige maatregelen daar op maat kunnen op afstemmen. “Het spreekt voor zich dat het respecteren van de afstandsregels en het nog steeds geldende verbod op samenscholingen de leidraad zullen zijn”, laat De Wever weten via zijn woordvoerder. “De stad zal alles in het werk stellen om de heropening van de winkels in goede en veilige banen te leiden. De Meir, de belangrijkste winkelas van de Lage Landen, zal een focus zijn. Maar ook andere assen zullen gepaste maatregelen krijgen.”

De Wever wil nog niet vooruitlopen op welke maatregelen er mogelijk zullen worden genomen.