Antwerpen was van oktober 1944 tot maart 1945 stad van ‘plotse dood’: nieuwe digitale wandeling leert je alles over terreur van V1 en V2-bommen Philippe Truyts

13 oktober 2019

14u36 1 Antwerpen Vierduizend doden in 167 dagen : van 13 oktober 1944 tot 28 maart 1945 is Antwerpen de ‘City of Sudden Death’. De Duitse terreurwapens V1 en V2 vegen hele straten en wijken weg. Op de Antwerp Museum App vind je een nieuwe digitale wandeling langs negen locaties. Mét bijzonder pakkende verhalen van ooggetuigen. Niet te missen.

Naast het Museum voor Schone Kunsten had zondagochtend de officiële herdenking van de eerste inslag plaats. Een V2 herleidt dag op dag 75 jaar geleden de Schildersstraat en de Karel Rogierstraat tot puin. Tweeëndertig mensen overleven het niet, 46 raken gewond. De vreugde om de bevrijding van de stad, op 4 september 1944, was van korte duur geweest. Vijf en een halve maand lang leven de burgers in verpletterende angst. Gemiddeld sterven er in Antwerpen en de randgemeenten samen dagelijks twintig mensen door een V-wapen. Het leven kan in een flits voorbij zijn. Geen wonder dat heel wat families vluchten naar veiliger oorden, zoals West-Vlaanderen.

Een V1 zie en hoor je nog aankomen. De geallieerde luchtafweer knalt 62 procent van die vliegende bomen op tijd neer. Tegen een V2- veel sneller dan het geluid - is niets opgewassen. “Enkel een rookpluim verraadt dat er één in Nederland is gelanceerd”, zo leren we in één van de filmpjes bij de V-bommenwandeling. Het verhaal komt van ooggetuige Georges, toen 34 jaar en lid van de Passieve Luchtafweer. Die moest de bevolking waarschuwen voor naderend onheil en hielp ook bij de reddingswerken na een explosie.

Rex: 567 doden

De digitale wandeling brengt je onder meer naar het UGC-complex. Tot 1993 stond daar Cinema Rex. De V2-voltreffer op 16 december 1944 kost 567 mensen het leven: 296 militairen en 271 burgers. Ze waren naar een western over Buffalo Bill aan het kijken. Geen enkelvoudige bominslag in de Tweede Wereldoorlog maakt méér slachtoffers.

Waar nu het Theaterplein is, valt op 28 oktober 1944 een V2 in de Bontemantelstraat. Balans: 71 doden. De zwaar getroffen wijk zou in de jaren ‘70 wijken voor het plein. De getuigenis van journalist Jan De Schuyter, 55 jaar in 1944, zit ook in een filmpje. “Een man deelde doodsbrieven uit aan zijn buren: heel zijn gezin stond erop vermeld.”

Concentratiekamp Dora

Bart De Wever (N-VA) en Philip Heylen (CD&V, tevens voorzitter van de vzw Herdenking eerste V-bom Antwerpen) vroegen zondag ook aandacht voor het gruwelijke lot van de gevangenen in het nazi-concentratiekamp Mittelbau-Dora, in het Harsgebergte. Zij moesten er in onmenselijke leefomstandigheden V1 en V2’s produceren. Zeker 1.200 à 1.400Belgen lieten er het leven. Luister in de Museum App naar de getuigenis van Leopold Claessens, die in totaal vier kampen overleefde én een Dodenmars.

Onderbuik

Een kleine brochure lag zondag voor de herdenking op elke stoel. Met daarop: een rijmpje dat de kleine Elvira in 1944 in het poëziealbum van haar vriendinnetje Jacqueline schreef. Op 7 februari 1945 stierf ze door een V-bom. Philip Heylen gaf een waarschuwing mee in onze roerige tijden: “Het kwaad begint altijd met vooroordelen. Gebruik je hart en je verstand. Want onderbuikgevoelens kunnen de weg plaveien naar haat, geweld en moord.”

De digitale route staat in de Antwerp Museum App, die te downloaden is via Google Play Store (Android) of App Store (iOS). In die app is bij ‘Tours’ de wandeling ‘V-bommen’ terug te vinden. Al wandelend doe je zo’n twee uur over de route.

Deze info is ook te vinden op www.antwerpenherdenkt.be/wandelingen.