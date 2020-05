Antwerpen voorziet studieplaatsen voor studenten die er écht nood aan hebben

BJS

27 mei 2020

14u23 0 Antwerpen Om studenten die thuis geen stille studieplek hebben tegemoet te komen, voorzien de universiteit, hogescholen en de stad Antwerpen extra studieplaatsen. De stad doet dat vanaf 28 mei onder de noemer ‘Silent Study Spaces’. Studenten kunnen een studieplek aanvragen via hun eigen onderwijsinstelling.

De voorbije jaren organiseerde STAN, het voormalige GATE15, via het project STUDY360 zo’n 650 extra studieplaatsen op markante plaatsen waar studenten samen konden studeren tijdens de blok- en examenperiode. Deze studieperiode moest het project helaas geannuleerd worden door de coronacrisis.

De nood om samen te blokken is door corona onmogelijk in te vullen maar er is zeker nog nood naar comfortabele omstandigheden om in alle rust te blokken of digitale examens af te leggen. Voor studenten die omwille van bijzondere omstandigheden thuis niet rustig kunnen studeren, heeft elke Antwerpse instelling voor hoger onderwijs een beperkt aantal plaatsen ter beschikking gesteld.

De stad Antwerpen vond daarnaast zo’n 140 extra studieplaatsen bovenop de plaatsen die voorzien worden door de instellingen hoger onderwijs. Studenten kunnen vanaf 28 mei terecht op de verschillende locaties.

Alle info over hoe studenten een plaats kunnen aanvragen staat op www.stanstan.be/projecten/silent-study-spaces.