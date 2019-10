Antwerpen viert jubileum 100 jaar Olympische stad en krijgt vernieuwde avondmarathon in 2020 David Acke

14 oktober 2019

12u30 0 Antwerpen Volgend jaar mag Antwerpen zich al 100 jaar ‘Olympische stad’ noemen. In 1920 verdiende de stad die eretitel met glans. De VIIde Olympiade of liever, de Olympische Spelen, vonden toen plaats in Antwerpen en met niet minder dan 36 medailles was ons land erg succesvol. In 2020 worden die sportieve topprestaties herdacht met een ambitieuze sportkalender en een uitgebreide campagne.

De VIIde Olympiade werd in 1920 in Antwerpen georganiseerd. Sindsdien draagt Antwerpen de eretitel van Olympische stad en behoort ze wereldwijd tot een selecte groep van 23 steden met een Olympische geschiedenis. De onvoorstelbare topsportprestaties, de gelukzalige sfeer van vrede vlak na de Eerste Wereldoorlog en drie nieuwe symbolieken maakten de spelen in Antwerpen legendarisch. Die drie symbolische gebruiken waren het hijsen van de Olympische vlag als eerbetoon aan de spelen, het vrijlaten van witte duiven als teken van vrede en de eedaflegging als waardesymbool.

In 2020 viert Antwerpen dat ze al 100 jaar een Olympische stad is met een gepast jubileum. “Antwerpen zou Antwerpen niet zijn als we dit jubileum ook niet op een atypische wijze zouden doen. Een Alympische wijze dus”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Want volgend jaar willen we van alle Antwerpenaren Alympiërs maken. Iedereen Alympiër, iedereen mee, is ons uitgangspunt. 2020 zal een jaar worden waarin er niet alleen heel wat gaat bewegen in onze stad. 2020 moet ook het jaar zijn waarin we alle Antwerpenaren aan het bewegen krijgen. Daarom pakken we uit met een brede communicatie en sportgelegenheden, met als kers op de taart een gloednieuwe marathon.”

Nieuwe marathon

Precies 100 jaar na de Olympische marathon van 1920 krijgt Antwerpen opnieuw een marathon: de Antwerp Night Marathon. De eerste editie vindt plaats op zaterdag 12 september 2020 en volgt een parcours dat hoofdzakelijk door het centrum van de stad loopt. Golazo en de stad Antwerpen kozen voor een uniek concept: een avondmarathon die om 19 uur start. “Er zijn honderden marathons in de hele wereld en in alle grote steden. Maar er zijn er maar weinig die ‘s avonds of ‘s nachts gelopen worden”, verduidelijkt Greg Broekmans van Golazo. “Het geeft een heel ander cachet aan de marathon en een compleet andere sfeer in de stad. Je start wanneer het nog licht is en je loopt als het ware de nacht in. We wilden dus echt met iets nieuws komen.” Naast een volledige marathon staan er ook een halve marathon én een aflossingsmarathon op het programma. Bij die aflossingsmarathon nemen de vier leden van een team elk iets meer of minder dan 10 kilometer voor hun rekening.

Start en aankomst van alle afstanden liggen rond het evenementenplein aan de vernieuwde Scheldekaaien Sint-Andries. Het marathonparcours maakt eerst een lus door de Olympische wijk op het Kiel, om zo langs de gloednieuwe landmark ‘de Olympische ringen’ te komen dat op dat moment wordt ingehuldigd. Daarna loopt het parcours terug naar het centrum, het Zuid, Berchem, Zurenborg, Borgerhout, Park Spoor Noord, het Havenhuis en het Eilandje. Via een laatste passage door het centrum en langs de Grote Markt en de Suikerrui bereikt iedereen de finish om de hoek op de Scheldekaaien.

De Antwerp Night Marathon moet voor elke deelnemer een unieke ervaring zijn. Hiervoor zal de organisatie inzetten op minstens 42 animaties langs het parcours en samenwerken met de aanwezige horeca en wijkwerkingen. Aan de finish wordt een aparte recovery zone voorzien voor de deelnemers waar ze zich kunnen omkleden en iets kunnen eten en drinken.

De inschrijvingen voor deze eerste Antwerp Night marathon openen nu vrijdag 18 oktober om 11 uur via de website www.antwerpnightmarathon.be.