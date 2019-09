Antwerpen viert 75 jaar bevrijding met groots tweedaags feest David Acke

05 september 2019

10u49 0 Antwerpen De Bevrijdingsdagen in Antwerpen pakken dit jaar groots uit, omdat de Duitse bezetter in september exact 75 jaar geleden verdreven werd uit de stad. Voor deze editie op 7 en 8 september zullen in de stad een honderdtal historische voertuigen, vliegtuigen en schepen te bewonderen zijn, een Bevrijdingsdorp aan de Scheldekaaien met onder andere een beleefparcours, en een audiovisueel spektakel op de Grote Markt roepen de sfeer van toen terug op.

Op zaterdag 7 september starten de festiviteiten met een Bevrijdingsparade om 12.45 uur in de sfeer van september 1944, met historische en hedendaagse militaire voertuigen, figuranten, muziekkapellen en vaandeldragers. Aan de parade neemt ook de militaire colonne van het War Heritage Institute en Defensie deel. De feestelijke optocht trekt eerst rond het Stadspark, om vervolgens via de Van Breestraat, Justitiestraat, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Scheldestraat en Sint-Michiels- en Plantinkaai in het Bevrijdingsdorp te eindigen. Iedere Antwerpenaar is welkom om de parade toe te juichen en de sfeer van toen te herbeleven.

Bevrijdingsdorp

Op de Scheldekaaien komt een Bevrijdingsdorp. Daar kan iedereen zich inleven in de jaren 40-45. Er is een kampement uit die tijd nagebouwd en kinderen genieten van een ritje op de retro kermisattractie. Wie honger heeft, kan zijn maag vullen met een boterham met spek en suiker. Ook maakt het publiek op het Steenplein kennis met Defensie. In het Bevrijdingsdorp staat ook een groot beleefparcours opgesteld. Een verkenningstocht waarop je de historische periode op een verrassende manier leert kennen, en de vreugde van de Bevrijding en de impact van de V-bommen op Antwerpen zelf kan ervaren.

Eén van de meest spectaculaire onderdelen van de festiviteiten wordt de komst van een reeks historische en hedendaagse schepen en vliegtuigen naar Antwerpen. In de late namiddag doen ze een gezamenlijke parade op en boven de Schelde om 16 uur. Drie ervan gooien nadien het anker uit naast het Bevrijdingsdorp en kunnen daar van 18.30 uur tot 21 uur bezocht worden.

Op de Grote Markt wordt voor de gelegenheid uitgepakt met een audiovisueel spektakel. Het scenario werd speciaal voor deze herdenking geschreven. Het spektakel bestaat uit een projectie op het stadhuis van authentieke foto’s en videobeelden, met een voice-over door Tourist Lemc, aangevuld met een catwalk met dansers en acteurs om het verhaal extra tot leven te brengen.

Het district Antwerpen slaat voor haar traditionele Bal van de Bevrijding dit jaar de handen in elkaar met de stad om er een uitgebreide feesteditie van te maken. Iedereen kan leren dansen zoals in de jaren 40 of swingen op de Jacquelines.

Op zondag 8 september kunnen de historische schepen bezocht worden in het Bonaparte- en het Willemdok naast het MAS, van 10.30 tot 17.30 uur. Verder loopt het publieksprogramma van zaterdag grotendeels door:

Alle informatie en het uitgebreide programma van de Bevrijdingsdagen is te vinden op www.antwerpenherdenkt.be/activiteiten.