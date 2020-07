Antwerpen verstrengt coronaregels: horecazaken moeten gegevens van elke klant noteren en mondmaskerplicht wordt uitgebreid David Acke

22 juli 2020

14u46 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever kondigt extra maatregelen aan om de verspreiding van corona in Antwerpen tegen te gaan. De handhaving wordt strenger, er komt een registratieplicht in de horeca, takeaway wordt verboden tussen middernacht en 7u ‘s morgens en er komt een verbod op het delen van hoogrisicovol consumptiegedrag, zoals het delen van alcoholische dranken op het openbaar domein of het gebruik van een waterpijp. De maatregelen gaan vanaf zaterdag 25 juli in.



Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. “De voorbije dagen heb ik nauw contact gehad met hogere overheden en onze experts op het terrein. De vaststelling is unaniem. De situatie is bijzonder ernstig en verdient onze onverdeelde aandacht. 1 op 3 besmettingen met covid-19 situeert zich in de Antwerpse regio”, zegt De Wever. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf zaterdag 25 juli. De stad wil de horeca de tijd geven zich voor te bereiden op de registratieplicht en de maatregelen moeten ook vastgelegd worden in het politiereglement.

Meteen dicht bij eerste overtreding

De handhaving wordt verstrengd. “Er is de voorbije weken breed gesensibiliseerd in de horeca om uitbaters en klanten op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Op basis van eerste vaststellingen werden reeds drie zaken tijdelijk gesloten. Voortaan zullen horecazaken bij manifeste overtredingen zonder uitzondering gesloten worden, zelfs indien het een eerste overtreding betreft.”

De horeca krijgt een registratieplicht opgelegd. Dat betekent dat alle horecazaken de contactgegevens van alle klanten zal moeten registreren. Op die manier wil de burgemeester mensen snel kunnen contacteren als ze in aanraking gekomen zijn met het virus.

Geen enkele maatregel is zaligmakend op zichzelf. We weten dat de trend van de cijfers in ieder geval nog enige tijd stijgend zal blijven. Dit zijn dus maatregelen die we moeten nemen om een volledige lockdown van het maatschappelijk leven te voorkomen. Bart De Wever

Daarnaast komt er een mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke ruimtes, tenzij men zit om te consumeren of bij statische activiteiten waarbij voldoende afstand gegarandeerd kan worden. Iets drinken aan een tafel in een café, kan bijvoorbeeld. Maar wie naar het toilet wandelt, draagt een mondmasker. Wie een fitnesstoestel gebruikt op voldoende afstand van anderen, hoeft geen mondmasker te dragen. Maar wie naar een ander fitnesstoestel wandelt, zet een mondmasker op. In straten en op pleinen wordt voor alle duidelijkheid geen mondmaskerplicht ingevoerd.

Ook komt er een verbod op het hele grondgebied op hoogrisicovol consumptiegedrag zoals het delen van alcoholische dranken op het openbaar domein of het gebruik van een waterpijp. Verkoop van alcohol en takeaway wordt verboden tussen middernacht en zeven uur ‘s ochtends. De regels voor evenementen blijven gelden. Samenscholingen zonder het in acht nemen van de afstandsregels en buiten het strikte gezinsverband worden echter beperkt tot 10 personen op het openbaar domein.

Redelijk en proportioneel

De Wever noemt deze maatregelen noodzakelijk, redelijk en proportioneel. “Geen enkele maatregel is zaligmakend op zichzelf. We weten dat de trend van de cijfers in ieder geval nog enige tijd stijgend zal blijven. Dit zijn dus maatregelen die we moeten nemen om een volledige lockdown van het maatschappelijk leven te voorkomen. De volgende weken zullen we de evolutie met alle experts blijven opvolgen. In het volle besef dat de afgelopen maanden veel hebben vereist van uw sociaal en professioneel leven, vraag ik uw begrip en medewerking. We moeten beroep doen op ons menselijk kapitaal en de solidariteit die we de voorbije tijd hebben versterkt”, aldus de burgemeester.