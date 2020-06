Antwerpen verstrengt aanpak van sluikstort: “We halen 50 procent meer vuil op van onze straten, pleinen en parken” ADA

04 juni 2020

17u23 6 Antwerpen De coronamaatregelen zorgen ervoor dat zwerfvuil en sluikstort aanzienlijk toenemen. De ruimdiensten zetten vorige week vijftig mensen extra in voor het leegmaken van vuilbakken en het verwijderen van zwerfvuil. Maar het probleem blijft aanhouden.

“Het is begrijpelijk dat Antwerpenaren door het goede weer van de voorbije weken en de gesloten horecazaken wilden profiteren van onze parken en ontmoetingsplekken, zoals de Kaaien,” vertelt schepen voor Stadsonderhoud Fons Duchateau. “We merken echter dat de cultuur van take-aways en picknicks bij sommige mensen leidt tot een gebrek aan respect voor de openbare ruimte. Zakken met etensresten, lege flessen, snackverpakkingen… We halen 50 procent meer vuil op van onze straten, pleinen en parken. Onze ruimdiensten leveren hard werk, maar dat is onhoudbaar. Eigenlijk is het zeer eenvoudig. Behandel onze parken en open ruimtes als uw eigen living.”

Daarom verstrengt Antwerpen de aanpak van wie het openbaar domein bevuilt. De wijkpolitie en stedelijke toezichtsdienst zal de volgende weken in burger vervuilers beboeten. De stad vraagt ook verantwoordelijkheidszin van take-aways en burgerzin van Antwerpenaren en bezoekers.

Politie in burger

“De gedachte ‘een ander ruimt het wel op’ is hardnekkig, heb ik zelf gemerkt tijdens loop- en fietstochten door de stad. Ik vraag van iedereen een persoonlijke inspanning: maak van onze stad geen stort. Als de vuilbak vol zit, neem dan die take-awayzak mee naar huis. Voor wie hardleers is, heb ik de politie gevraagd dat de wijkwerking de volgende weken in burger hotspots controleert. Ook de stedelijke toezichtsdiensten zullen in burger controles uitvoeren”, vult burgemeester Bart De Wever aan.

Schepen Duchateau wil ook take-awayzaken aanmanen zelf vuilbakken te voorzien. “Vaak zijn hun verpakkingen te groot voor onze vuilbakken, die in de buurt van populaire zaken al snel uitpuilen. Nu de horeca heropstart, moet wie take-away aanbiedt ook voorbereid zijn om aan ‘take-back’ te doen. Door lege verpakkingen terug te nemen dus, zodat ze onze vuilbakken niet belasten of rondslingeren in onze groene en publieke ruimte.”

De stad zal met infoborden aan drukke assen en aan parken en ontmoetingsplekken bezoekers ook vragen om de openbare ruimte proper te houden. De acties van de wijkpolitie en stedelijk toezicht in burger zullen binnen enkele weken geëvalueerd worden.