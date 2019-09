Antwerpen uitgeroepen tot één van de zes innovatiehoofdsteden van Europa BJS

11 september 2019

14u15 0 Antwerpen Met de iCapital Award beloont de Europese Commissie steden voor hun inspanningen rond innovatie. Vandaag werd bekendgemaakt dat Antwerpen tot de zes laureaten behoort.

De Europese Commissie roept Antwerpen uit tot één van de zes innovatiehoofdsteden van Europa. De iCapital Award wil een Europese erkenning bieden voor steden die inzetten op het creëren van een innovatiecultuur. In het bijzonder mikt de prijs op steden die een proeftuin ontwikkelen en aanbieden voor het experimenteren met lokale maatschappelijke uitdagingen.

Aan de Award is ook een geldprijs van 100.000 euro verbonden. Wat er met dat budget gaat gebeuren, wordt momenteel nog intern afgestemd. Bovendien maakt de stad nog kans op de hoofdprijs: de titel van dé Europese innovatiehoofdstad, waaraan ook een geldprijs van 1 miljoen euro verbonden is. Op 25 september wordt in Brussel de eindwinnaar bekendgemaakt. De andere vijf geselecteerden zijn Bristol, Espoo, Glasgow, Nantes en Rotterdam.