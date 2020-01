Antwerpen trakteert met winterbarbecue op Scheldekaaien Jan Aelberts

02 januari 2020

12u50 1 Antwerpen Om Winter in Antwerpen feestelijk af te sluiten en het nieuwe jaar goed in te zetten trakteert het stadsbestuur op 5 januari met een ‘Winter-BBQ’. De barbecue vindt opnieuw plaats op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel. Die dag vindt ook de eerste winkelzondag van het nieuwe jaar plaats.

Het Antwerpse stadsbestuur wenst iedereen het beste voor 2020 en klinkt samen met de Antwerpenaars op een voorspoedig nieuw jaar tijdens de Winter-BBQ op zondag 5 januari van 12 uur tot 15 uur. De Winter-BBQ vindt ook dit jaar plaats op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel met zicht op de Schelde.

Tijdens de Winter-BBQ kan iedereen aan verschillende cateringstanden terecht voor een uitgebreide waaier aan eten en drinken: pizza, frietjes, burgers, bakharing, wraps, pannenkoeken, smoutebollen, verschillende non-alcoholische dranken, lokale bieren, en nog veel meer.

Radio Expres zorgt dit jaar opnieuw voor de muzikale omlijsting. Met vrolijke deuntjes, leuke babbels en de kans voor iedereen om live op de radio nieuwjaarsgroeten over te brengen. Een komisch duo zorgt voor extra animatie. Ook aan de allerkleinsten werd gedacht zodat ze zich niet zullen vervelen: ze kunnen zich laten schminken, knutselworkshops volgen of zich uitleven met XL-spelen.

In het weekend van 4 en 5 januari zijn de wintersolden volop bezig. 5 Januari is bovendien de eerste winkelzondag van het jaar. Wie naar de barbecue komt, kan nadien nog even gaan shoppen in tal van winkels in de binnenstad.