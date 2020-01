Antwerpen telt af naar Belgisch Kampioenschap veldrijden met passage over de Schelde David Acke

09 januari 2020

11u50 4 Antwerpen Linkeroever en bij uitbreiding heel Antwerpen wordt dit weekend het decor voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden. Op zaterdag 11 en zondag 12 januari strijden de beste nationale veldrijders – jongeren, mannen en vrouwen – voor de driekleur op het Belgisch kampioenschap op en rond het Sint-Annastrand op Linkeroever. Daar krijgen de renners een uniek, uitdagend en verrassend pittig parcours voorgeschoteld, dat voor de toeschouwers ongetwijfeld heel wat spektakel oplevert.

De stad Antwerpen profileert zich maar al te graag als dé Vlaamse wielerstad en wil dat imago nu extra in de verf zetten door het Belgisch Kampioenschap veldrijden naar de Koekenstad te halen. Het komende weekend wordt de stad het strijdtoneel voor het Belgisch kampioenschap cyclocross. In totaal zijn er op het BK maar liefst 10 nationale titels te behalen, waarvan 7 bij de jeugdcategorieën. Het staat vast dat alle renners hun uiterste best zullen doen om op Antwerpse bodem de nationale titel en bijhorende driekleur te pakken te krijgen.

Over de Schelde

Sporting A is bijzonder verheugd dat Antwerpen negen jaar na het BK van 2011, waar Niels Albert zich tot kampioen kroonde, opnieuw gaststad is voor de Belgische titelstrijd. Het decor voor het nationale kampioenschap is het Sint-Annastrand op Linkeroever, waar de renners een parcours van 3,3 kilometer voorgeschoteld krijgen. Met een passage van 300 meter door het mulle zand, een helling in het park die maar liefst 5 keer moet worden beklommen, een extra lus doorheen een weide en lagere balkjes wordt het alvast pittig. Maar de eyecatchers zijn de spectaculair hoge en lange brug en vooral de 270 meter lange passage op een speciaal aangelegd ponton op de Schelde. Zo rijden de renners niet enkel naast het water, maar er ook over.

Heren, dames en jeugd

Op alle fronten belooft het een spannende strijd te worden, zowel in de jeugdcategorieën als bij de elite mannen en vrouwen.Bij de heren belooft het zondag een spannende namiddag en een open BK te worden. Laurens Sweeck als zandspecialist en Eli Yserbyt als man in vorm staan op veel lijstjes met stip genoteerd. Verder wordt het uitkijken naar de prestaties van regerend Belgisch kampioen Toon Aerts, die enkele ribben brak in Namen, en Wout Van Aert, die zijn eerste echte cross met inzet rijdt na zijn Tourblessure.

Bij de dames gaat wereldkampioene Sanne Cant op zoek naar haar 11de titel op rij. Zij komt als superfavoriete aan de start. Bij de jeugd zal het strand van Sint-Anneke het toneel zijn van enkele beklijvende titelwedstrijden. Uitkijken wordt het onder andere naar Europees kampioen bij de junioren Thibau Nys.

Mobiliteit

De organisatie verwacht dit weekend enkele tienduizenden supporters in Antwerpen. Toeschouwers wordt ten zeerste afgeraden om met de auto naar het evenement te komen, maar wel zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer. Wie toch met de auto komt, kan het best zijn wagen parkeren op een van de park-and-rides aan de rand van de stad en verder gaan met het openbaar vervoer. Een volledig overzicht van de mobiliteitsinfo is te vinden op www.sna.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. Tijdens de wedstrijd zullen de straten die in of tegen het parcours liggen parkeervrij zijn en afgesloten worden voor het verkeer.

Tickets en alle praktische info is te vinden op www.bkantwerpen.be.

