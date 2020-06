Antwerpen straalt: nieuwe website bundelt alle zomeractiviteiten

15 juni 2020

12u18 0 Antwerpen Met de nieuwe campagne ‘Antwerpen straalt’ wil de stad de Antwerpse zomer promoten. Op de website www.antwerpenstraalt.be vinden bewoners en bezoekers meer dan 400 tips om veilig op verkenning te gaan in de stad en haar districten. Ook in onder meer Wallonië en Nederland zet Antwerpen haar zomerse troeven in de kijker.

De stad verzamelde op www.antwerpenstraalt.be heel wat coronaproof tips voor jong en oud. Zoeken kan op basis van vijf thema’s, de negen districten, datum of periode, leeftijd en budget (betalend of gratis). Zo is er voor elk wat wils op het vlak van kunst en cultuur, shoppen, natuur, sport, eten en drinken. Bij elke plaats of activiteit staat ook een kaart om er vanaf de eigen locatie makkelijk en veilig te geraken.

Voortdurend aangevuld

De stad vult de website voortdurend aan met andere te ontdekken plekjes en nieuwe evenementen. Er komen ook een 50-tal blogposts over onder meer bier, chocolade, wereldkeuken, op wereldreis in Antwerpen, verborgen parels, avontuur, een literair dagje, baden in luxe en duurzaam shoppen.

Om de website www.antwerpenstraalt.be te promoten, voert de stad ook een communicatiecampagne. Zo start deze week een onlinecampagne via sociale media en verschijnt onder meer een eerste reeks van affiches met QR-codes in het Antwerpse straatbeeld. De stad werkt voor de promotie samen met kranten en tijdschriften. In lijn met de campagne ‘Vlaanderen Vakantieland’ van de Vlaamse overheid brengt Antwerpen zijn zomertroeven ook in Wallonië en de buurlanden onder de aandacht.

