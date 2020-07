Antwerpen start met grootschalig corona-testdorp in Borgerhout: “Tot 4.000 tests per dag” TT TTR JAA,

30 juli 2020

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 63 Antwerpen Volgende week opent in de stad Antwerpen #TestCovid, een locatie voor Covid-test op grote schaal. Dat testdorp op de site Spoor Oost in Borgerhout is goed voor 500 tot 4.000 testafnames per dag, een primeur voor België. Het moet de grote druk op de huisartsen, spoeddiensten en labo’s wegnemen. Mensen zonder coronasymptomen kunnen zich laten onderzoeken na registratie, meldt de stad. Wie wel symptomen heeft, moet naar de huisdokter. Dat laat Antwerps Schepen voor Gezondheid Fons Duchateau (N-VA) weten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De aanpak in het testdorp is te vergelijken met die van een drive-in. Er zullen meerdere teststraten zijn waar mensen zonder symptomen een zogenaamde swabtest (met een staafje in de neus) kunnen ondergaan. Dat kan zowel met de auto als te voet.

“Het testdorp komt er om de grote druk op de zorg te verminderen", zegt Antwerps schepen voor Gezondheid Fons Duchateau (N-VA). “Omdat nu niet veel mensen zonder symptomen zich laten testen, worden de Antwerpse huisartsen, spoeddiensten en bestaande labo’s overspoeld. Zij hebben versterking nodig. Met het testdorp op de site Park Spoor Oost koppelen we snelheid aan een grote schaal. Artsen komen er niet aan te pas en zij krijgen zo meer ruimte om te zorgen voor mensen die ziek zijn. We delen deze aanpak graag met andere steden en gemeenten.”

Besmetting in kaart brengen

Behalve het weghalen van mensen zonder Covid-symptomen uit het zorgcircuit, wil de stad met het dorp de haarden van de besmetting nauwkeuriger in kaart brengen. Ook de economie vaart er wel bij, volgens Duchateau. “Bedrijven hoeven niet nodeloos stil te liggen omdat hun medewerkers wachten op een test en het resultaat.”

Het testdorp zal aanvankelijk enkel mensen uit Antwerpen en zijn districten toelaten. Wie zich wil laten testen, moet zich eerst registreren op een website. Na het beantwoorden van een aantal vragen, krijg je te horen of je je kan laten testen op Park Spoor Oost of niet. Wie al drie weken thuis zit zonder contact met de buitenwereld, zal niet welkom zijn. Wie daarentegen terug komt van vakantie, kan zich laten testen. De kosten zullen vergelijkbaar zijn met die van een doktersbezoek en worden op dezelfde manier terugbetaald. Duchateau benadrukt nog eens dat het testdorp er enkel is voor mensen zonder symptomen. “Wie wel al tekenen van het virus vertoont, meldt zich nog altijd aan bij de huisarts”, aldus de schepen.

Nieuw labo

Ondertussen opent de Universiteit Antwerpen een nieuw labo onder leiding van professor Herman Goossens. Zij zullen alle stalen verwerken. “Op die manier kunnen de private labo’s en die van de ziekenhuizen zich blijven concentreren op de stalen van de huisartsen en de ziekenhuizen.”

Het testdorp zal in de loop van volgende week de poorten openen. Een exacte datum is er nog niet. Ook de website waarop je je kan registreren gaat volgende week online. De stad trekt alvast 450.000 euro uit voor het project.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.