Antwerpen start culturele seizoen zonder Cultuurmarkt: “We werken aan alternatieve scenario’s voor na de zomer” CVDP

29 mei 2020

16u28 0 Antwerpen Nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste om alle massa-evenementen minstens tot 31 augustus te verbieden, heeft ook de stad Antwerpen nu formeel beslist de jaarlijkse Cultuurmarkt niet te organiseren. Samen met alle betrokken partijen uit de kunst- en cultuursector wordt achter de schermen druk gewerkt aan een nieuw initiatief om de start van het culturele seizoen in Antwerpen kracht bij te zetten.

De cultuurmarkt, een breed cultureel evenement op het einde van de zomervakantie, trok ieder jaar meer dan 100.000 bezoekers naar het stadscentrum. Eind 2019 werd bekend dat Prospekta, de organisator van de cultuurmarkt, niet langer zou kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. De stad besliste daarop zowel Erfgoeddag, Museumnacht als ook een Antwerpse Cultuurmarkt zelf te organiseren.

Nadat door de veiligheidsvoorschriften van de federale crisiscel met betrekking tot Covid-19 eerst al de organisatie van Erfgoeddag Vlaanderen onmogelijk werd, moet nu helaas ook de cultuurmarkt afgelast worden. “Veiligheid van onze inwoners, bezoekers en medewerkers is steeds mijn eerste prioriteit geweest in deze moeilijke tijd. Hoewel deze gezondheidscrisis een grote impact heeft op de culturele sector, moeten we realistisch zijn en onder ogen zien dat de Cultuurmarkt dit jaar helaas onmogelijk is”, verduidelijkt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud.

Beperkt aanbod

Het stadsbestuur hoopt deze zomer een beperkt maar kwalitatief aanbod te kunnen voorzien: “Op die manier krijgen onze makers speelkansen en kunnen onze inwoners opnieuw genieten van prachtige voorstellingen. Dit vraagt natuurlijk meer duidelijkheid vanuit de federale crisiscel over wat er mag en kan doorgaan. Tegelijk werken we verder aan alternatieve scenario’s om na de zomer het nieuwe culturele seizoen groots van start te kunnen laten gaan.”

Voor Museumnacht wordt momenteel nog gekeken naar een alternatieve datum in het najaar in overleg met de stad en de Vlaamse museumsector.

Alternatieve seizoenstart

Samen met alle betrokken stedelijke en niet-stedelijke culturele partners onderzoekt de stad momenteel wat de mogelijkheden zijn om – met de beperkingen van de veiligheidsmaatregelen– toch een aangepast cultureel aanbod te voorzien tijdens de zomermaanden. Tegelijkertijd worden gekeken hoe de stad met diezelfde partners vanaf september met de nodige evenementiële en promotionele luister de start van het culturele jaar op gang kan trekken. Op die manier hoopt de stad zowel het publiek opnieuw warm te maken voor cultuurbeleving, alsook de artiesten, gezelschappen en cultuurhuizen de broodnodige promotionele injectie te geven.