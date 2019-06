Antwerpen sluit overeenkomst af voor praktijktesten op huur- en arbeidsmarkt ADA

17u17 8 Antwerpen De stad Antwerpen kiest voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de praktijktesten op de professionele huurmarkt en de arbeidsmarkt op sectorniveau, en gaat in zee met een externe partner voor de uitvoering. Hiervoor werd vandaag het bestek goedgekeurd.

Via de praktijktesten wil de stad een helder zicht krijgen op het aandeel van discriminerende en van niet-discriminerende verhuurders en werkgevers. Er zal worden getest op verschillende criteria die mogelijk leiden tot discriminatie als geslacht, beperking, etnische herkomst, seksuele geaardheid en leeftijd.

De stad zegt niet met de vinger te willen wijzen maar te sensibiliseren. “Doel ervan is input leveren voor een verbeterplan, dat inzet op het wegwerken van bewuste en onbewuste discriminatie. Daarna volgt een opvolgmeting, om het effect van de genomen acties te meten”, klinkt het.

“Onaanvaardbaar”

“We zijn ons zeer bewust van het feit dat discriminatie bestaat, en dat is onaanvaardbaar. Voor louter die vaststelling hebben we de praktijktesten dus niet nodig. De praktijktesten moeten ons wél inzicht geven in hoe groot het probleem is, op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt, om een gericht beleid te kunnen voeren. Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Het bewustmaken van die processen is een voorwaarde om stappen vooruit te zetten, en het non-discriminatiebeleid scherp te stellen. Tegelijk is het ook belangrijk om duidelijk te maken dat er ook verhuurders en werkgevers zijn die wél openstaan voor de diversiteit in Antwerpen. Niemand is er immers mee gebaat dat negatieve ervaringen bij Antwerpenaars, ertoe leiden dat ze alle hoop op een eerlijke behandeling opgeven. Daarom gaan we actief aan de slag met de resultaten”, verduidelijkt schepen Tom Meeuws (sp.a).

Discriminatie gebeurt niet altijd bewust of intentioneel. Voor de kandidaat-werknemer of -huurder én de stad die er kansen door mist, is de impact echter dezelfde. Het objectief in kaart brengen en kwantificeren van discriminatie via praktijktesten is een manier om een helder zicht te krijgen op het aandeel van discriminerende, en van niet-discriminerende verhuurders en werkgevers, als basis voor een gericht non-discriminatiebeleid. Alle kansen maximaal benutten, is immers in ieders belang.