Antwerpen Schaliegasvrij protesteert tegen nieuwe plasticfabriek Ineos Jan Aelberts

29 juni 2019

17u55

Bron: Belga 0 Antwerpen In Antwerpen hebben een vijftiental mensen deelgenomen aan een fietstocht om te protesteren tegen de nieuwe plasticfabriek van chemiereus Ineos in het havengebied. Het ging om het officiële startmoment van de nieuwe burgerbeweging Antwerpen Schaliegasvrij, die het inzake Ineos gemunt heeft op de import van schaliegas die het bedrijf wil doen vanuit de Verenigde Staten.

Antwerpen Schaliegasvrij betwijfelt sowieso al het nut van een extra plasticfabriek in het licht van de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering en plasticvervuiling. Maar dat Ineos in Antwerpen een productielijn wil opstarten die werkt met schaliegasinstallaties, is hen al helemaal een doorn in het oog. Schaliegas is immers erg controversieel door de manier waarop het gewonnen wordt, met name door fracking - steenlagen breken door er water, zand en chemicaliën aan hoge druk naartoe te pompen. Critici wijzen op de gevaren voor milieuverontreiniging en aardbevingen.

“Het is absurd dat Antwerpen vervuilende bedrijven aantrekt die op andere plaatsen niet welkom zijn”, vindt Pieter Lievens van Antwerpen Schaliegasvrij. “Hun installaties slurpen massa’s energie en zijn dramatisch voor ons klimaat. Schaliegas is een schande. Bijkomende installaties zoals die van Ineos duwen ons verder en krachtiger weg van het klimaatakkoord van Parijs dan ooit. Laat ons samen bedrijven en banen creëren die wél toekomstbestendig zijn.”

De actievoerders trokken zaterdagmiddag ondanks de hitte met de fiets van de binnenstad naar de haven, waar ze een spandoek ophingen nabij de plaats waar het schaliegas vanuit de VS in Antwerpen arriveert.