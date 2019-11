Antwerpen promoot diamant met ambassadeurs en kwaliteitslabel BJS

20 november 2019

16u17 0 Antwerpen Om Antwerpen als diamantstad in de kijker te spelen, presenteerde de stad woensdag twintig ‘diamantambassadeurs’. Zij mogen voortaan de slagzin ‘In Antwerp we speak diamond’ gebruiken.

In de Antwerpsche Diamantkring, een van de vier diamantbeurzen in de diamantwijk, vindt woendsdag en donderdag de enige beurs voor ruwe diamant plaats. Dit jaar viert de beurs haar 90ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan schonk ze haar volledig archief aan het Stadsarchief en werd een tijdelijke tentoonstelling in haar beurszaal opgebouwd.

Sinds 2017 hanteert de stad Antwerpen de slagzin ‘In Antwerp we speak diamond’. Woensdag presenteerde de stad twintig organisaties uit de diamantindustrie die de baseline voortaan mogen gebruiken in hun eigen communicatie. Daarvoor ondertekenden ze een licentieovereenkomst. Onder de diamantambassadeurs zijn de Antwerpsche Diamantkring, diamantkoepel AWDC en IGC Group, een van de grootste diamanthandelaars.

Daarbovenop komt ‘Antwerp’s Most Brilliant’, een kwaliteitslabel uitgereikt aan Antwerpse juweliers. Met het label “garanderen zij hun betrouwbaarheid en het leveren van een uitstekende service”.