Antwerpen pakt uit met extra fietsstraten om social distancing te garanderen SVM

03 juni 2020

16u04

Bron: Belga 2 Antwerpen De stad Antwerpen gaat deze zomer versneld werk maken van nieuwe fietsstraten om social distancing voor fietsers te garanderen en de doorstroming van het fietsverkeer te verbeteren. In totaal komt er 19 kilometer aan fietsstraten bij.

De stad zal vanaf 8 juni nieuwe fietsstraten aanduiden met straatmarkeringen en verkeersborden. Zo worden fietsassen gesloten en ‘missing links’ in fietsostrades ingevuld. Op de kenmerkende rode straatkleur is het nog even wachten, door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk.

"We leggen deze fietsstraten sneller aan dan gepland omdat ze aan een behoefte voldoen", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "In Antwerpen wordt steeds meer gefietst. Door het netwerk met 19 kilometer uit te breiden, verzekeren we voor fietsers een vlotte doorstroming. Tegelijk spreiden we het fietsverkeer in de stad, waarmee we ook voor fietsers het toepassen van social distancing vergemakkelijken.”

30 km/u

Binnen de Singel in Borgerhout en Antwerpen-Noord wil de stad daarnaast een verdere aansluiting op de fietsas tussen het noorden, oosten en zuiden realiseren. Het precieze traject wordt samen met de districten onderzocht.

In fietsstraten mogen motorvoertuigen fietsers niet inhalen en ligt de snelheid nooit hoger dan 30 kilometer per uur. Op dit moment ligt er 4,5 kilometer aan fietsstraten in Antwerpen, door de ingrepen deze zomer zal dat aanzienlijk stijgen naar 23,5 kilometer.