Antwerpen pakt overlast in portalen aan BJS

07 juni 2019

16u35 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur gaat overlast in portalen van gebouwen aanpakken. Als de gemeenteraad een aanpassing van de poliecodex goedkeurt, zal het verboden zijn om zonder geldige reden in de gemeenschappelijke ruimte van een appartementsgebouw of een publiek toegankelijke inrichting te vertoeven.

Bij de politie komen regelmatig meldingen binnen van burgers over personen die rondhangen in publieke ruimtes van appartementsgebouwen zoals de inkomhal. Deze personen wonen niet in het gebouw en bezoeken ook geen bewoners van het gebouw. Ook in portalen van gebouwen waar handelszaken gevestigd zijn, komt dit regelmatig voor.

Als er sprake is van lawaaioverlast of beschadigingen aan het gebouw, kan de politie hiertegen optreden. “In alle andere gevallen valt hier momenteel weinig aan te doen”, zegt de stad. “Om het veiligheidsgevoel te vergroten en ook zonder lawaaioverlast en schade tegen deze vorm van overlast te kunnen optreden, is een aanpassing aan de politiecodex noodzakelijk.”

In principe gaat de maatregel in juli in.

