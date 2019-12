Antwerpen op kop tijdens Venuez Hospitality Awards Annelin Marien

03 december 2019

11u05 0 Antwerpen Gisteren, maandag 2 december, kwamen tal van hospitality ondernemers voor het zevende jaar op rij naar Grand Casino Knokke in de hoop een van de dertien felbegeerde VENUEZ hospitality awards in de wacht te slepen. En Antwerpen bleek daarbij de grote winnaar: maar liefst 7 van de 13 prijzen uitgereikt aan de Belgische hospitality sector waren weggelegd voor een Antwerps adres of Antwerpse ondernemer.

De VENUEZ hospitality awards belonen innovatie, ondernemerschap en groeipotentieel, en daarin bleek Antwerpen een belangrijke speler. Naast de beste cocktailbar in Brussel (Café Flora), het beste restaurantconcept en beste ‘coffee inspired concept’ in Mechelen (Magma en Grá), het beste Food & Drinks concept en beste hotel design in Gent (Door73 en Pillows Grand Hotel Reylof) en het beste hotelconcept in Genk (Hotel Zuid), sleepte Antwerpen de 7 andere prijzen in de wacht.

Vernieuwend woonproject

Yust mocht daarbij de prijs van ‘Best Hospitality Concept’ in de wacht slepen. In het vernieuwende woonproject met stijlvolle loftappartementen naast Brouwerij De Koninck kan je zowel voor korte als lange termijn verblijven. Yust doet ook dienst als eventlocatie, pop-upspace, restaurant én co-workingplek. “Yust is een hospitality concept waar je voélt dat je welkom bent, en dat op elk moment van de dag”, klinkt het bij de jury. “Een plek waar veel moeite voor je wordt gedaan. Je bent er instant op je gemak en de venue is een aanwinst voor de hippe buurt.”

Fine dining

August, het nieuwe hotel/restaurant van Nick Bril, sleepte het ‘Best Hospitality Design’ in de wacht. De jury was onder de indruk van het stijlvolle interieur, met respect voor het historische pand. Het voormalig Augustinessenklooster kreeg een luxueuze Vincent Van Duysen make-over. August mag ook min of meer een tweede prijs op zijn naam schrijven, want hotelier Mouche Van Hool werd ‘Entrepreneur of the year’ omdat ze het project August tot een goed einde bracht.

Midori, de nieuwe foodspot van de mensen achter Coffeelabs, kreeg dan weer de prijs voor ‘Best Fast & Casual Concept’. Restaurant Lewis won ‘Best Restaurant Design’, en ook de rand van Antwerpen ging met een prijs lopen: fine dining restaurant Casello in Schilde kreeg de ‘People’s Choice Award’. De prijs voor ‘Best Bartender’ ging naar Dylan Beckers van het Antwerpse Cocktails at Nine. Hij blies de jury omver met zijn ‘Dylan’s Manhattan’.