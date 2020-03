Antwerpen ontwaakte in gloed van 1.000 gouden olympische medailles in straatbeeld ADA

09 maart 2020

11u56 0 Antwerpen Op maandag ontwaakte het district Antwerpen in een gouden gloed. Er hingen maar liefst 1000 gouden medailles in het straatbeeld. Die komen er naar aanleiding van het feestjaar dat de Olympische Spelen herdenkt die 100 jaar geleden in Antwerpen plaatsvonden.

In de Antwerpse binnenstad ontwaakten de inwoners in een gouden gloed. Niet letterlijk natuurlijk. In het straatbeeld kon je 1.000 gouden medailles terugvinden. Die hingen er naar aanleiding van het feestjaar dat de Olympische Spelen herdenkt. Die vonden exact honderd jaar geleden plaats in Antwerpen. Een QR-code op de achterkant van de medailles leidt de vinder naar de website olympischespelen.antwerpen.be/doemee. En wie een selfie post met de gevonden medaille, maakt kans op een VIP-ticket voor het olympisch openingsevenement op 18 april op ‘t Kiel.

“Met deze ludieke actie leiden we de vinders van een medaille toe naar olympischespelen.antwerpen.be/doemee. Daar kunnen inwoners van het district Antwerpen hun eigen olympische activiteit indienen. De medailles zijn een uniek hebbeding als aandenken aan het olympisch jubileumjaar. Bovendien maken de vinders kans op een goodiebag met VIP-ticket voor het olympisch openingsevenement op 18 april in het Beerschotstadion”, zegt Charlie Van Leuffel, districtsschepen bevoegd voor sport. Om zo’n goodiebag te bemachtigen, moeten vinders van een medaille een selfie met hun aanwinst posten op Instagram en/of Facebook, de hashtag #iedereenolympisch gebruiken en @districtantwerpen taggen. Een onschuldige hand kiest vervolgens de winnaars.

District Antwerpen organiseert zelf ook allerlei sportieve activiteiten om van 2020 een onvergetelijk sport- en feestjaar te maken. Denk aan loop- en fietswedstrijden, sportieve activiteiten voor kinderen, seniorenwandelingen, enzovoort. Het echte startschot geeft district Antwerpen op zaterdag 18 april. Het Olympisch Stadion op ’t Kiel vormt dan het decor voor een groots spektakel met tal van sportdemonstraties en –initiaties en een ceremonie met Frank Raes en Stef Wijnants als gastheren.

