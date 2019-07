Antwerpen maakt zich klaar voor de komst van People Of Tomorrow ADA

16 juli 2019

15u28 16 Antwerpen Donderdag 18 en 25 juli worden er opnieuw honderden People Of Tomorrow verwacht aan de voet van het MAS voor Invited Antwerp. Festivalgangers van het festival Tomorrowland kunnen die dag de dansbenen al wat voorverwarmen. Tussen 15 en 17 uur krijgen ze een voorsmaakje van wat hen de rest van het weekend te wachten staat in Boom.

Traditioneel zal de hele wereld opnieuw samenkomen voor dit feestje. tientallen bussen zullen die dag pendelen tussen DreamVille, de camping van Tomorrowland, en het MAS. Doel is de vele buitenlandse feestvierders kennis te laten maken met de Antwerpse binnenstad.

Van een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal tot een beertasting en frietjes met stoofvlees, ze krijgen de volledige Antwerpen-belevenis. Op het programma: een selfie-moment aan de Sint-Carolus Borromeuskerk, het ophalen van de vlag van hun land van herkomst op de Grote Markt en lokale lekkernijen proeven in het prachtige AMUZ. Op verschillende hotspots en must sees in de stad vinden er activiteiten plaats: van het Steenplein gaat het richting de Grote Markt, de Vrijdagmarkt, het Hendrik Conscienceplein en de Hanzestedenplaats, om de dag af te sluiten met een party aan het MAS.