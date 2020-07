Antwerpen loopt leeg nog voor de maatregelen van kracht zijn Redactie

29 juli 2020

07u44 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Antwerpen De extra maatregelen voor Antwerpen waren dinsdagavond nog niet van kracht, dat is pas vanaf woensdag het geval. Toch was het opvallend rustig in Antwerpen. En dat merken ook de café-uitbaters. “Ook al gaan de maatregelen pas vanaf woensdag in, het is aangekomen bij de mensen”, vertelt Ivan Melis van café Den Bengel.

Vanaf woensdag geldt er een avondklok in Antwerpen. Horecazaken moeten om 23 uur sluiten en om 23.30 uur moet iedereen thuis zijn. Het woord ‘avondklok’ komt bij sommigen wel hard binnen. “Het is eng om te weten dat het de eerste keer is sinds de Tweede Wereldoorlog, maar het is normaal. Hopelijk kunnen we over vier weken weer zonder”.

Heel wat uitbaters besloten om ook dinsdagavond al vroeger te sluiten. En na 23 uur is het muisstil in ‘t Stad.

Lees ook: Onze reporter trekt door een onherkenbaar Antwerpen: “Alsof we meespelen in een slechte film” (+)