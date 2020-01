Antwerpen loopt 60 jobs mis: Nederlands chemiebedrijf Avantium bouwt fabriek in Groningen BJS

08 januari 2020

13u06 3 Antwerpen Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium heeft de plannen voor de bouw van een fabriek voor plantaardig plastic op de BASF-terreinen in de Antwerpse haven opgeborgen. Het bedrijf heeft Delfzijl in het Nederlandse Groningen als locatie gekozen. De fabriek, die een totale investering van zowat 150 miljoen euro vergt, zou rechtstreeks werk verschaffen aan een zestigtal mensen.

De plannen voor een fabriek voor furaandicarbonzuur (FDCA), de basisstof voor een plantaardig alternatief voor PET-plastics, liggen al op tafel sinds 2016. Dankzij een joint venture met de Duitse chemiereus zou die fabriek op de BASF-terreinen in de Antwerpse haven komen. Maar begin 2018 werd aangekondigd dat het project enkele jaren vertraging zou oplopen door technische problemen.

In december 2018 besliste BASF om de samenwerking met Avantium stop te zetten. Avantium wijzigde daarop de strategische plannen voor de fabriek, en liet midden 2019 nog weten dat er zeven mogelijke locaties werden overwogen, waarvan de meeste in Nederland en België. Uiteindelijk is gekozen voor Chemie Park Delfzijl in de provincie Groningen. Daar heeft het bedrijf al een demonstratiefabriek voor plantaardige mono-ethyleenglycol en een proefbioraffinaderij.

De Antwerpse haven betreurt de beslissing, maar er is ook begrip. “Wanneer Avantium opnieuw een investeringslocatie zoekt, zijn we zeer zeker bereid te zoeken naar een goede fit binnen onze bestaande industriële cluster.”

