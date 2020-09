Antwerpen Leest vindt dit jaar digitaal plaats AMK

22 september 2020

11u51 1 Antwerpen Vanaf deze week biedt het platform Antwerpen Leest de geplande literaire voorstellingen van het Letterenhuis, bibliotheek Permeke, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Antwerpen Boekenstad digitaal aan via AntwerpenLeest/streams.

Met een tiental uitzendingen van Antwerpen Leest, het lezersplatform waar leestips, leesplekken en literaire activiteiten worden gedeeld door lezers en literaire spelers in Antwerpen, stelden de initiatiefnemers een eerste uitzendschema samen. Via AntwerpenLeest/streams biedt het platform nu een digitaal aanbod rond literatuur in Antwerpen.

Het startschot van AntwerpenLeest/streams werd met de start van de herfst gegeven op maandag 21 september. De eerste twee voorstellingen verschenen al online: ‘Boeken op woensdag’ met Ingrid Vander Veken en ‘Heldenleven’.

Schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud: “Deze samenwerking geeft een extra impuls aan het groeiende literaire aanbod in Antwerpen en gaat tegelijk op zoek naar een groter en meer divers publiek. Op deze innovatieve manier spelen we onze rol als literaire hoofdstad van Vlaanderen. Daarnaast creëren we ook extra werkgelegenheid voor een vaak vergeten groep binnen de cultuur: de techniekers, die voor al deze voorstellingen extra worden ingezet en zo aan het werk kunnen blijven in deze moeilijke tijden.”