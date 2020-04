Antwerpen Leest lanceert digitale leescommunity ADA

22 april 2020

14u33 0 Antwerpen Antwerpen Leest is een nieuw digitaal platform voor en door Antwerpenaars waarin iedereen boekentips, leesplekken en vooral veel leesplezier met elkaar kan delen. Vanaf 23 april, op Wereldboekendag, kan je op www.antwerpenleest.be alles vinden wat een lezershart begeert.

Antwerpen Leest bundelt de krachten van Antwerpse lezers, boekhandels, bibliotheken, literaire verenigingen en culturele spelers om de stad in beweging te brengen rond literatuur en lezen, met een online én offline community. Iedereen is welkom om actief bij te dragen, en samen een plek te bouwen waar leesplezier gedeeld wordt.

Op het webplatform van Antwerpen Leest vinden Antwerpenaars tips van lokale stadslezers, alle events over literatuur, de leukste leesplekken en andere inspiratie. Momenteel telt de community van Antwerpen Leest zo’n 175 stadslezers. De profielen van deze ambassadeurs zijn divers om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, van striplezers tot liefhebbers van luisterboeken

Favoriete leesplekken

Van de stadslezers wordt verwacht dat ze een aantal keer per jaar een stukje schrijven over een lievelingsboek of een favoriete leesplek. De literaire organisatoren delen op het platform al hun literaire activiteiten zoals lezingen, samenleesgroepen en festivals. Elke Antwerpenaar kan ook stadslezer worden. Iedereen die zijn leesplezier wil delen, kan zich registreren op www.antwerpenleest.be.

Iedereen die een boekentip op maat wilt kan op de Facebookpagina van Antwerpen Leest vertellen wat haar of hem bezig houdt en onze stadslezers zoeken mee naar het geschikte boek. Iedereen die ook graag boekentips deelt, kan zich eenvoudig aanmelden als nieuwe stadslezer op www.antwerpenleest.be.