Antwerpen lanceert website over gevolgen van coronavirus voor 't Stad Jan Aelberts

15 maart 2020

20u35 0 Antwerpen Ook de stad Antwerpen heeft een inforatiewebsite gelanceerd over de gevolgen van de coronamaatregelen voor 't Stad?

Algemene vragen over het virus, maar ook specifieke vragen over de dienstverlening in Antwerpen en zijn districten komen aan bod. Wie het antwoord op zijn vragen niet vindt op de website, kan het contactcenter contacteren. Dat is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur en uitzonderlijk ook op zaterdag 14 en zondag 15 maart van 9 tot 17 uur op 03 22 11 333 of via info@antwerpen.be.

De informatiewebsite vind je hier.