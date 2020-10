Antwerpen krijgt standbeeld van Gandhi cadeau van India: “Dit beeld in het hart van Antwerpen is een eerbetoon aan een groot man” David Acke

02 oktober 2020

17u32

Bron: Belga 2 Antwerpen Op de Bolivarplaats op het Antwerpse Zuid is een nieuw standbeeld van de legendarische Indiase politicus en vreedzame onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi (1869-1948) ingehuldigd. Het gaat om een geschenk van India aan de stad Antwerpen.

Het levensgrote beeld van Gandhi werd exact 151 jaar na zijn geboorte ingehuldigd. Het werk is van de hand van de Indiase beeldhouwer Gautam Pal en kreeg als bijschrift een citaat van Gandhi: “The future depends on what you do today.”

De Indiase ambassadeur Santosh Jha lichtte het initiatief van zijn land kort toe. “Dit beeld in het hart van Antwerpen is een eerbetoon aan een groot man, die in India als vader van de natie wordt beschouwd”, zei hij. “Je kan bovendien geen betere plek bedenken voor het beeld. Het kijkt immers uit over het plein voor het majestueuze Justitiepaleis. Waarachtigheid en rechtvaardigheid zijn twee van de belangrijkste waarden van Gandhi, maar ook duurzaamheid stond centraal in zijn denken en dit is een van de duurzaamste gebouwen van Antwerpen.”

Burgemeester Bart De Wever beaamde dat het standbeeld een gepaste plek kreeg. “Een groot deel van zijn loopbaan was Gandhi advocaat”, aldus De Wever. “Hij bestreed onrechtvaardigheid en verdedigde de weerlozen, net zoals we verwachten van de rechtbank hier voor ons. De band tussen Antwerpen en India is bovendien sterk: we zijn de thuis van de grootste Indiase gemeenschap in ons land, met 4.459 inwoners. Antwerpen en India onderhouden ook goede relaties via de haven en de diamantsector, al is die laatste heel hard getroffen door de coronacrisis.”

Een borstbeeld van Mahatma Gandhi sierde eerder al de stad in het district Antwerpen, met name op de hoek van het Albertpark van 2006 tot 2010. In juli 2010 werd het beeld echter gestolen en is sindsdien verdwenen.