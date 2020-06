Antwerpen krijgt nieuwe snelladers voor elektrische voertuigen BJS

12u44 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft vorige week vier nieuwe locaties goedgekeurd voor snelladers voor elektrische voertuigen. De punten komen aan de Franklin Rooseveltplaats (ter hoogte van de parkeerplaatsen voor taxi’s), de Karel Oomstraat, de Napelsstraat en Bouwmeesterstraat.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “We plaatsen deze palen omdat er vraag naar is, en ook de locaties zijn weloverwogen. Ik ben ervan overtuigd dat ze intensief gebruikt gaan worden, en we hiermee een nieuwe bijdrage leveren aan de verduurzaming van de mobiliteit in de stad.”

In februari werden al vijf locaties voor snelladers toegekend. De stad zoekt nog verder naar een geschikte locatie voor een tiende snellader.