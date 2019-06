Antwerpen krijgt na 30 jaar weer internationaal filmfestival: “En het wordt eentje met een hoek af” David Acke

26 juni 2019

13u39 5 Antwerpen Alles volgens plan verloopt heeft Antwerpen volgend jaar voor het eerst in dertig jaar opnieuw een internationaal filmfestival: International Filmfestival Antwerp (Iffa) moet een groots cultuurevenement worden met nationale en internationale topfilms.

“Antwerpen heeft alle troeven om een groot internationaal filmfestival te kunnen organiseren. Er is een filmcultuur aanwezig, de Antwerpenaar houdt van de film, er zijn heel wat filmzalen en bovendien kent de stad een traditie van heel wat bekende acteurs en actrices.” Kortom: eindelijk kan Antwerpen opnieuw pronken met een eigen filmfestival. De organisatie ligt in handen van Bart Vandensompele en Ben Geysen. Twee vrienden die elkaar leerden kennen in de zakenwereld maar die ook een connectie hebben met de wereld van het witte doek.

Vandensompele verdiende zijn strepen als medeorganisator van het Filmfestival in Gent en Geysen als investeerder in onder andere de Vlaamse succesfilm Rundskop. Het nieuwe filmfestival start, tegen de Antwerpse traditie in, eerder bescheiden. Een bewuste keuze. “We starten bescheiden met een zes dagen durend festival maar zijn enorm ambitieus. Elk jaar willen we groeien zodat we over een aantal jaar een festival van twaalf dagen kunnen aanbieden”, vertelt Vandensompele.

200 voorstellingen

Iffa wil toegankelijk zijn en combineert film als populaire kunstvorm met de aantrekkingskracht van een metropool zoals Antwerpen. De ambitie is om zo alle stadsbewoners, bezoekers en cultuurgemeenschappen binnen en buiten de stad met elkaar te verbinden. Het festival wordt een filmfeest in de hele stad met vertoningen in de grote bioscoopcomplexen, in de stadsbioscopen, in de culturele centra in de binnenstad en in de verschillende stadswijken, met filmpremières, galabijeenkomsten met afterparty’s in hippe en prestigieuze locaties overal in de stad. Voor de 1ste editie mikt iffa met ruim 50 films en 200 voorstellingen op een festivalpubliek van 40.000 filmliefhebbers.

Zwart gat

Het filmfestival zal plaatsvinden van dinsdag 10 tot en met zondag 15 maart 2020 en komt daarmee niet in het vaarwater van andere reeds bekendere filmfestivals. “Ons doel is nog niet te concurreren met een Filmfestival van Gent of Oostende. In maart valt er op filmvlak een zwart gat en dat is ideaal voor ons. Op die manier kan iedereen kennismaken met Iffa. We willen dan ook geen doorsnee filmfestival zijn maar wel een hip festival met een hoek af”, aldus Geysen.

Rode draad door het festival heen is de nadruk op diversiteit in de filmindustrie. Het festival koppelt er zelfs een prijs aan. De Diva voor diversiteit. Wat meteen ook een belangrijk punt was voor de stad Antwerpen om hun fiat te geven voor dit festival. “Verscheidenheid en openheid in film biedt kansen en verruimt de blik. Iffa moedigt die diversiteit van film aan en maakt ze toegankelijk voor een breed publiek. Het festival zal ruimte en erkenning geven aan groepen, individuen en thema’s die vandaag nog onvoldoende aan bod komen in de filmindustrie. Iffa. bekroont de filmtoppers in elk van deze categorieën met de DIVA’s, de eerste internationale prijzen voor diversiteit in film”, zegt Vandensompele.

Het definitieve festivalprogramma wordt in het najaar publiek gemaakt.