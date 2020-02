Antwerpen krijgt de allereerste pindakaaswinkel van België ADA

25 februari 2020

15u27 2 Antwerpen In Nederland is pindakaas niet meer weg te denken en nu willen onze noorderburen ook Antwerpen overtuigen van de lekkernij. Zaterdag opent in Antwerpen de eerste pindakaaswinkel van België, een winkel met enkel en alleen pindakaas.

Het concept van De Pindakaaswinkel is duidelijk: pindakaas, pindakaas en nog meer pindakaas. Er worden 10 verschillende smaken verkocht die allemaal te proeven zijn. De variaties reiken van karamel zeezout tot chilipeper citroengras en uiteraard is er een naturel versie beschikbaar. De pindakaas van De Pindakaaswinkel wordt zonder palmolie en toegevoegde suikers gemaakt. Daarnaast is het zoutarm en zit het bomvol eiwitten.

Aankomende week zaterdag (29 februari) wordt De Pindakaaswinkel feestelijk geopend met verschillende acties aan de Schrijnwerkerstraat 4 in Antwerpen.