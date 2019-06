Antwerpen is grootste (en duurste) speler op kantoormarkt in Vlaanderen ADA

25 juni 2019

11u35 0 Antwerpen De Antwerpse regionale kantoormarkt mag zich de grootste kantoormarkt in Vlaanderen noemen en de tweede grootste van heel België. De grootstad bezit in totaal 2.302.000 vierkante meter aan kantoren en neemt hiermee 54 procent in van de totale Vlaamse kantorenmarkt.

Uit een recent rapport van vastgoedconsultant en dienstverlener Cushman & Wakefield Belgium blijkt dat Antwerpen met 155 euro per vierkante meter per jaar de hoogste prime rent optekent in Vlaanderen. “Antwerpen is de economische motor van Vlaanderen op vlak van internationale handel, dankzij de haven. Deze eigenschap is ook uniek voor een kantoorlocatie in België en verklaart waarom de prijs voor de meest moderne en nieuwste Antwerpse kantoren de hoogste is van alle Vlaamse steden”, verduidelijkt Eric Van Dyck, CEO van Cushman & Wakefield Antwerpen.

De Antwerpse regionale kantoormarkt heeft de laatste jaren een zekere maturiteit bereikt en toont een stabiele groei. De laatste 15 jaar groeit de regionale kantoormarkt jaarlijks met 2 procent en wint gemiddeld 127.000 vierkante meter aan kantooroppervlakte. Hotspots zijn het stadscentrum en de Singel. Deze wijken nemen 70 procent van de totale Antwerpse kantooroppervlakte van 2018 in.

“De grootste uitdaging voor de Antwerpse kantoormarkt bestaat eruit om de pipeline aan nieuwe, moderne kantoren naar een hoger niveau te brengen en dit ook zo te houden. De laatste jaren merken we namelijk dat men verkiest om oude kantoren te converteren naar residentiële gebouwen in plaats van ze te renoveren en als kantoor te behouden”, voegt Eric Van Dyck toe.