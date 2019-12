Antwerpen is gaststad voor jaarlijks internationaal congres over uitdagingen op de arbeidsmarkt AMK

10 december 2019

13u37 0 Antwerpen O p 10 en 11 december is Antwerpen gaststad voor de vijftiende editie van het jaarlijkse congres ‘Local Economic and Employment Development Forum’, een organisatie van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in samenwerking met de Vlaamse overheid. Het congres brengt beleidsmakers, ondernemers en mensen uit het werkveld uit meer dan 20 landen samen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Na Praag (2017) en Porto (2018) koos de OESO voor Antwerpen als gaststad dit jaar, en dit in samenwerking met de Vlaamse overheid. Het thema van het tweedaagse congres is ‘Right Skills, Right Jobs, Right Places’. “De werkloosheid binnen de OESO-landen bedraagt 5,3%, wat het laagste percentage is in de afgelopen 20 jaar”, klinkt het. “Maar meer dan ooit hebben werkgevers moeite om openstaande vacatures in te vullen. Tegelijkertijd zijn er mensen en plaatsen die het moeilijk hebben om bij te blijven.”

Het congres brengt daarom mensen uit het werkveld, beleidsmakers, ondernemers en sociale innovators uit meer dan 20 landen samen in de Koningin Elisabethzaal. De bedoeling is om nieuwe inzichten te krijgen om uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Als deel van het programma bezoeken de deelnemers ook Antwerpse voorbeelden zoals BeCode in The Beacon, Talentenfabriek en Circuit op Nieuw Zuid.