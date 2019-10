Antwerpen investeert 2 miljard euro, maar De Wever tempert: “Stad is nog niet af van zuurstoffles” Philippe Truyts

11 oktober 2019

12u35 4 Antwerpen Bart De Wever (N-VA) hinkte vrijdag op twee gedachten bij de voorstelling van de Antwerpse meerjarenbegroting. “Dankzij het Vlaams regeerakkoord hebben we meer ademruimte. De helft van onze pensioenlast wordt overgenomen, onze historische schuld is afbetaald. Maar we zijn nog niet van de zuurstoffles af.” Hoe dan ook: met ruim 2 miljard euro investeringen over zes jaar vestigt de stad een dik record.

De moeizame Vlaamse regeringsvorming heeft ervoor gezorgd dat het stadsbestuur een maand later dan gewoonlijk aan de wereld prijsgeeft waarin het tot en met 2025 zijn centen steekt. Daardoor zal de gemeenteraad zich er ook pas in december, en niet in november, over buigen.

Blikvangers in het openbaar domein zijn de heropening van het Steen als belevingscentrum in 2021, de transformatie tot park van de Zuiderdokken, de renovatie van het Museum Mayer van den Bergh en de verdere vernieuwing van de Scheldekaaien

De hele oefening moet elke schepen het gevoel geven dat hij of zij voldoende ‘lekkers’ binnenhaalt. Zo was er onder meer de vraag of sp.a als linkse partner van N-VA en Open Vld haar ambities op onderwijs, sociaal beleid en gelijke kansen kon waarmaken. De geschiedenis zal erover oordelen, maar de socialistische schepenen Jinnih Beels, Tom Meeuws en Karim Bachar mogen toch pronken met de invoering van gezonde lunches in de lagere school, 140 nieuwe opvangplaatsen voor thuisloze jongeren, praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt, een dienst voor gelijke kansen, 15 nieuwe of gerenoveerde jeugdlocaties en renteloze energieleningen.

Geen nieuwe sorteerstraatjes

Vijfduizend nieuwe sociale woningen zitten er dan weer niet in: bevoegd N-VA-schepen Fons Duchateau houdt vast aan 5.000 gerenoveerde én nieuwe woningen samen. Duchateau stopt ook met de uitrol van sorteerstraatjes. “Het bleek geen besparing te zijn op de kost van de huisvuilophaling. We gaan de bestaande wel behouden én gebruiksvriendelijker maken.”

Een interessante nieuwigheid is het ‘huurzorgbeheer’: als eigenaars niet zelf de middelen hebben om een huurpand te renoveren, kan de stad die taak overnemen. De eigenaar behoudt een mooie huuropbrengst, het pand wordt beheerd door de sociale verhuurkantoren.

De Wever legt de nadruk op het fysiek ‘afbouwen’ (voltooien) van de stad, op veiligheid, properheid én een actieve stad die ook een duwtje geeft aan mensen die het moeilijk hebben.

Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud kijkt met vele Antwerpenaren vol verwachting uit naar de terugkeer van de Reuzen van Royal de Luxe in 2022. Een jaar eerder moet het ModeMuseum opnieuw de deuren openen.

De Molen: renovatie

Voor de liefhebbers van openluchtzwemmen: zwembad De Molen op Linkeroever wordt gerenoveerd. Er komt geen nieuw zwembad.

Liberaal schepen Claude Marinower maakt een punt van een drastische verlaging van de jeugdwerkloosheid. “Nu zit één jongere op de drie onder 30 jaar zonder werk. De bouw van de Oosterweelverbinding kan ons daarin helpen.”

De stad bevestigt trouwens de afspraken van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Ring.

Tot slot: aan de exploitatie - alles wat jaarlijks terugkeert - wordt de komende zes jaar in totaal 9,7 miljard euro besteed. Dat is 10 procent meer dan tussen 2014 en 2019. De komende jaren moet nog de oude schuld (300 miljoen euro) van de voormalige OCMW-ziekenhuizen - sinds 2003 ZNA-groep - worden afgelost. De pensioenlast zakt dankzij het bijspringen van Vlaanderen tot 350 miljoen euro.