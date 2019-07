Antwerpen in top 20 van mooie Europese steden met... amper toeristen Philippe Truyts

25 juli 2019

18u26 32 Antwerpen Zo, dat weten we dan alweer: het onlinemagazine CNN Travel plaatst Antwerpen in een top-20 van mooie Europese steden met ‘amper’ toeristen. Ook in dat rijtje: Turijn, Aberdeen, Den Haag en… Minsk (Wit-Rusland). “Ik ben blij dat CNN dat zo schrijft”, reageert stadsgids Tanguy Ottomer. “We moeten gewoon onze troef van verborgen parel beter uitspelen.”

Vergeet even miljoenensteden Parijs, Berlijn, Rome of Barcelona. “Nu de populairste bestemmingen de vloed van toeristen nog nauwelijks aankunnen, is er geen beter moment dan een bezoek aan een aantal prachtige alternatieven”, zo stelt CNN Travel. Antwerpen verovert een plek in het lijstje. Met onder meer bekende steden als Den Haag en Turijn, maar ook plekken waar je niet meteen aan denkt als je een citytrip in gedachten hebt. Het Engelse Norwich, het Kosovaarse Pristina, het Wit-Russische Minsk: iemand? Maar dan komt het: in Antwerpen lopen ‘bijna geen’ toeristen rond. Bij de bezienswaardigheden beperkt CNN zich tot de kathedraal, het diamantkwartier en het Red Star Line Museum.

Wij trekken mensen aan die de platgetreden paden willen verlaten. De stad moet die sterkte ook beter uitspelen Tanguy Ottomer

1,2 miljoen toeristen

Maarten Vanderhenst, kabinetschef van schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA), hinkt op twee gedachten. “Tof dat CNN ons als een mooie stad aanprijst. Maar dat er amper toeristen zijn, willen we toch even counteren. In 2018 hebben we 1,2 miljoen aankomsten geteld van toeristen die een of meerdere nachten blijven. Zo’n 63 procent van hen komt hier puur voor de vrije tijd, de rest vooral voor zakelijke doeleinden en congressen. Maar als je naar het aantal dagtoeristen kijkt, loopt dat toch aardig op: ze waren vorig jaar met 14,8 miljoen. Dat gaat dus om mensen die Antwerpen bezoeken om te shoppen, iets te eten of een evenement mee te pakken.”

Beroepsbelg en stadsgids Tanguy Ottomer hoor je niet klagen over de inschatting van CNN. “We zijn nu eenmaal geen Amsterdam of Barcelona. Toeristen koesteren daar torenhoge verwachtingen over, geïnspireerd door films, foto’s en gidsen. Antwerpen is een verborgen parel. Wij trekken mensen aan die de platgetreden paden willen verlaten. De stad moet die sterkte ook beter uitspelen. Het barokjaar in 2018 was heel tof, maar we hebben meer baanbrekende tentoonstellingen nodig. Hoe dan ook: de charme van Antwerpen is dat je nergens in een lange rij moet staan aan te schuiven. Soms vragen mensen me hoe ze aan een ‘snelpas’ voor de musea kunnen geraken, zoals in Parijs. Maar je hebt zo’n pas hier dus niet nodig.”

Minder uitgaansleven

Antwerpen kun je volgens Ottomer ook niet met Brugge vergelijken. “Daar troepen Chinezen en Japanners al vanaf 10 uur samen. Voor buitenlanders is dat een heel typische bestemming. We moeten er trouwens over waken dat we ‘s avonds geen Brugge worden. Die stad is dan doods, want voor jongeren is er niets te beleven. In Antwerpen krimpt het uitgaansleven ook, terwijl het toerisme stelselmatig blijft groeien.”

Hoge kwaliteit

Ottomer schat de kwaliteit van de Antwerpse horeca vrij hoog in. “In de toeristische topsteden in Europa laat de klantvriendelijkheid het wel eens afweten. Je hebt bij ons ook wel ‘tourist traps’, maar véél minder. We krijgen er bovendien heel wat moderne, kwalitatieve hotels bij. Als dat hotel in de Handelsbeurs opent (Autograph by Marriott, de recentste timing was eind 2019, red.), ga je als stad ook weer nieuwe bezoekers uit een luxesegment aantrekken. En die ketens kiezen niet uit sympathie voor ons: die kijken enkel naar de cijfers, naar het potentieel.”

Tot slot: als je het aantal toeristen vergelijkt met de totale Antwerpse bevolking, maken ze daar 8 procent van uit. “In Brugge heb je drie toeristen per inwoner. Dat is natuurlijk een andere soort bestemming. Maar we hebben nog een pak groeimarge”, besluit Maarten Vanderhenst.