Antwerpen helpt 5.000 kwetsbare gezinnen met vrijetijdspakketten tijdens coronacrisis ADA

03 september 2020

15u44 0 Antwerpen In september verdelen de Huizen van het Kind opnieuw 546 vrijetijdspakketten naar gezinnen die worden begeleid door een sociaal centrum. Zo krijgen ouders de kans om samen met hun kinderen te spelen en hun ontwikkeling te stimuleren. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zullen er in totaal bijna 5.000 vrijetijdspakketten verdeeld zijn onder kwetsbare gezinnen.

Met deze actie willen de Huizen van het Kind kwetsbare ouders tools aanreiken om samen met hun kinderen te spelen. Samen spelen versterkt de band tussen ouder en kind, en is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Elk pakket bevat drie speelgoedjes, speelbundels en info over apps voor kinderen. In de bundels van Gekkoo en Kras vinden zij leuke spelletjes om met hun kind te doen met alledaagse spullen of recyclagemateriaal. De pakketten bevatten ook tips en handleidingen over apps zoals de Ketnet-app en YouTube Kids.

“Al snel werd duidelijk dat het coronavirus de ongelijkheid in onze stad vergroot. Heel wat Antwerpse gezinnen wonen samen op een kleine oppervlakte zonder eigen buitenruimte. Heel wat kinderen hebben zich verveeld, maar bij kwetsbare gezinnen weegt dit extra zwaar. De vrijetijdspakketten die we hebben verdeeld, moedigen ouders ook aan om zelf met hun kind te spelen. Zo versterken we het hele gezin”, zegt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws.

5.000 vrijetijdspakketten

Al in maart startten de Huizen van het Kind samen met partners uit het gezins-, jeugd- en buurtwerk met verdelingen van vrijetijdspakketten naar gezinnen die het moeilijk hebben. Zo ontvingen in maart 1.240 gezinnen een pakket. Tijdens de zomervakantie werden nog eens 3.186 vrijetijdspakketten verdeeld. Met de verdeling van september erbij zullen tijdens de coronacrisis bijna 5000 kwetsbare gezinnen een vrijetijdspakkett hebben ontvangen.

Meer info over de Huizen van het Kind in Antwerpen vindt u op de gloednieuwe website www.huisvanhetkindantwerpen.be.