Antwerpen heeft er een studentenclub bij: eerste McDonald’s praesidium van het land Annelin Marien

29 oktober 2019

16u46 2 Antwerpen Robbe, Nathan en Lars mogen zich met trots het allereerste McDonald’s praesidium van het land noemen. Een club waar de liefde voor frietjes en een Big Mac studenten verbindt, sinds vandaag heeft Antwerpen het.

McQuaestor, McCantor, en McPraeses: sinds deze week zijn dat de titels van respectievelijk Robbe Cretskens, Lars Houtman en Nathan Braeckmans. Een jaartje geleden begon McDonald's Antwerpen met studentendopen, maar nu is het ook officieel: er is een McDonald’s studentenclub, mét praesidium. Nathan werd verkozen tot praeses van de club: “Ik heb zelf al wat ervaring in het studentenleven”, vertelt hij. “Ik ben erepraeses van De Rodenbach en heb in nog wat andere clubs in Antwerpen gezeten, en bovendien ben ik gerant van een studentencafé. Binnenkort studeer ik af, dus praeses worden van de McDonald’sclub leek me een leuke afsluiter van mijn studententijd. En ik ga natuurlijk heel graag in McDonald’s eten!”

Om zich kandidaat te stellen moesten Lars, Robbe en Nathan zich aanmelden in een Facebookpost, waarna ze uit een 50-tal kandidaten gekozen werden als finalist. Een jury van praesessen, cantors en quaestors van huidige Antwerpse studentenclubs kozen die finalisten, die het tegen elkaar opnamen in een ‘battle’. De McQuaestor moest een rekensom oplossen bestaande uit McDonald’s producten, de McCantor moest een eigen lied voor de McDoClub creëren en zoveel mogelijk mensen dit laten zingen, en de McPraeses moest zo snel mogelijk van McDonald’s Keyserlei naar McDonald’s Groenplaats geraken, zonder zelf te bewegen. Robbe, Lars en Nathan voerden die opdracht het beste uit, en werden dus verkozen tot het allereerste McDonald's praesidium.

McDonald’s cantus

“Het was heel spannend, maar ik ben verrassend genoeg toch gewonnen!”, zegt Nathan. Wat het praesidium nu zal doen, wordt nog besproken. “Het is de bedoeling dat we evenementen gaan organiseren voor studenten die zich graag willen aansluiten bij onze club. Ik ben de laatste maand bijvoorbeeld al meer dan honderd keer aangesproken of we een McDonald’s cantus willen organiseren! Die komt er eventueel wel, maar we moeten eerst nog eens bespreken met McDonald’s wat haalbaar is.”

Het idee van de studentenclub is van Hestia Perkisas, digital accountmanager bij McDonald’s Antwerpen. “Veel studenten hebben het gevoel ‘iets gemist’ te hebben tijdens hun studies omdat ze niet in een studentenclub zijn gestapt”, vertelt ze. “Antwerpen is gekend als studentenstad, maar er zijn genoeg studenten die er toch nog tussenuit vallen. Wij bieden een club aan waar de liefde voor ons eten elkaar verbindt en altijd en overal kan bestaan zonder verplichtingen.”

Tot nu toe bestaat er enkel in Antwerpen een McDonald’s studentenclub, maar ook studenten uit andere steden zijn geïnteresseerd. “We hebben wel al aanvragen gekregen van Gentse en Leuvense studenten, dus eventueel wordt de studentenclub nog uitgebreid naar andere studentensteden.”