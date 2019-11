Antwerpen gaststad voor conferentie rond intrafamiliaal geweld Jan Aelberts

13 november 2019

08u35 0 Antwerpen In Antwerpen start vandaag, woensdag, een driedaagse internationale conferentie van start over de multidisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld. De organisatie is in handen van de European Family Justice Center Alliance. Op het evenement komen de werking en ontwikkeling van de Family Justice Centers (FJC) in België, Europa en de Verenigde Staten aan bod.

Volgens de organisatoren, die de steun krijgen van onder meer de stad en provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid, is intrafamiliaal geweld een “omvangrijk maatschappelijk probleem” waarvan de oorzaken complex zijn en verweven met problemen op verschillende vlakken. Daarom vereist het bestrijden ervan samenwerking tussen verschillende diensten om situaties zoals partnergeweld, oudermishandeling en verwaarlozing aan te pakken, klinkt het. Het gaat onder meer om politie, justitie, hulpverlening en lokaal bestuur.

Een dergelijke samenwerking komt onder meer tot stand in een Family Justice Center. Het doel ervan is vooral om snel in te spelen op signalen rond intrafamiliaal geweld, herhaling ervan te voorkomen en ervoor te zorgen dat slachtoffers hun verhaal slechts één keer moeten vertellen. In Vlaanderen bestaan er al zeven FJC’s, elk verantwoordelijk voor een hele regio.

Tijdens de conferentie in Antwerpen komen er zowel masterclasses, lezingen, workshops als trainingen aan bod, met het oog op het uitwisselen van ervaringen. De onderwerpen zijn onder meer het werken met plegers van geweld, het uitzetten van een traject waarin alle betrokken gezinsleden een stem en plaats krijgen en het opstarten van een effectief en efficiënt multidisciplinair centrum.