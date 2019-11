Antwerpen gastheer van congres over militair erfgoed BJS

27 november 2019

16u24 0 Antwerpen De stad Antwerpen is van 27 tot en met 29 november gastheer en medeorganisator van het derde jaarlijks congres van EFFORTS, de ‘European Federation of Fortified Sites’. Dit jaar ligt de focus op militair erfgoed en water.

Het EFFORTS-netwerk, opgericht in 2016, verenigt steden en sites met vestingbouwkundig erfgoed. Op het jaarcongres worden de ‘best practices’ gepresenteerd, maar staan vooral kennisuitwisseling, netwerking en samenwerking centraal. De vorige edities vonden plaats in Berlijn en Venetië.

“Antwerpen heeft zowel op zijn grondgebied als in de wijde omgeving belangrijk militair erfgoed uit verschillende periodes van de geschiedenis en is daarmee de geknipte locatie voor dit internationale congres”, zegt het stadsbestuur. “De stad werkt zich op deze manier ook internationaal in de kijker.”

Op de laatste dag bezoeken de genodigden de Kipdorpsite. Dat unieke deel van de stadsomwalling uit de 16de eeuw is voor de Antwerpenaren een allerlaatste keer volledig te bezoeken op zaterdagavond 7 december.