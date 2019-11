Antwerpen gaat lachgas verbieden, 18-jarige gebruiker getuigt: “Het is als een pintje drinken, ballonnetje vol en klinken maar” David Acke

22 november 2019

14u40 0 Antwerpen Het oneigenlijk verkopen, gebruiken en bezitten van lachgas wordt verboden in Antwerpen. Het gas, normaal gezien gebruikt voor medische toepassingen en in de voedingssector, is een populair roesmiddel geworden omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is. De stad wil dat nu aan banden leggen en tegelijk inzetten op preventie bij handelaars en jongeren. Dat deze maatregel nodig is, blijkt uit een getuigenis van een 18-jarige jongeman.

Een ballonnetje doen. Zo omschrijft de uitgaande jeugd het gebruik van lachgas als roesmiddel. Je laat de ampullen leeglopen in een ballon, plaatst die op je mond en je inhaleert het lachgas. Vervolgens adem je het opnieuw uit in die ballen. Het resultaat is een kortstondige roes van een tweetal minuten. “Het wordt zelfs even zwart voor je ogen en wanneer je terug wakker wordt kan je alleen maar lachen. Hoelang het exact duurt, dat weet je niet. Tijdsbesef heb je op dat moment niet”, vertelt de 18-jarige G.D.S.

Gezondheidsrisico’s

Het gebruik van het lachgas, dat bedoeld is voor medische toepassingen en in de voedingssector, is niet zonder risico. Bij het in- en uitademen van lachgas kan tijdelijk zuurstoftekort ontstaan, met misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid als gevolg. Er is ook een verhoogd risico op ongevallen. Bij chronisch gebruik is er kans op verlaagde vruchtbaarheid en neurologische stoornissen, zoals vitaminetekort, tintelingen in tenen en vingers en hersenschade. Het gas rechtstreeks uit een cilinder zuigen is zeer gevaarlijk, omdat het zodanig koud is dat de longen spontaan kunnen bevriezen, met mogelijk overlijden tot gevolg.

In het politiereglement komt daarom een nieuwe bepaling over lachgas. Het oneigenlijk verkopen, gebruiken en bezitten van het gas wordt daarmee verboden in Antwerpen. Het gas wordt steeds populairder maar zorgt voor vervuiling, hinder en onrechtstreeks ook voor geluidsoverlast. Dankzij de nieuwe bepaling worden de bestuurlijke handhavingsmiddelen uitgebreid.

Ik begon plots te stuipen en had geen controle meer over mijn lichaam. Mijn spieren verkrampten. Gelukkig waren mijn vrienden er om me te helpen Gebruiker G.D.S.

Elk weekend

G.D.S. leerde het lachgas kennen toen hij 17 jaar was. “Een vriendin van mij stelde het voor om het eens te proberen. Sindsdien is het een patroon geworden en doen we het eigenlijk elk weekend. Vaak nadat we zijn uitgegaan bij iemand thuis, zelden doen we het op een openbare plaats”, vertelt de jongeman. Volgens hem is het gebruik van het lachgas niet gevaarlijk als je weet wat je doet. “Er is ook altijd iemand bij die het niet doet en die voor je zorgt.” Toch liep het ook voor G.D.S. bijna fout. “Ik bestelde via een Nederlandse website een tank lachgas. Maar dat kwam veel harder binnen dan een gewone capsule. Ik begon te stuipen en had geen controle meer over mijn lichaam. Mijn spieren verkrampten. Gelukkig waren mijn vrienden er om me te helpen.”

Sensibiliseren

Maar ondanks die nare ervaring blijft hij het lachgas toch gebruiken maar verslaafd is hij naar eigen zeggen niet. “Het is als een pintje drinken. Ballonnetje vol en klinken maar.” Dat toont dat naast sanctioneren ook sensibiliseren heel belangrijk is. “We willen handelaars niet met de vinger wijzen, maar ze hebben wel een belangrijke verantwoordelijkheid”, zegt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws. “Jongeren realiseren zich vandaag onvoldoende de schadelijke effecten van lachgas, zowel op korte als op lange termijn. De vrije verkoop vandaag is daarom niet alleen contraproductief maar vooral schadelijk voor de gezondheid van jonge mensen.” Naast het responsabiliseren van handelaars wil de stad ook jeugdwerkers en scholen gericht informeren en sensibiliseren. “Deze strijd vergt een alerte aanpak van alle betrokkenen”, aldus Meeuws. “We vinden het belangrijk hierin een geëngageerde rol op te nemen.”

Tussen oktober 2015 en mei 2019 ruimde de stad maar liefst 34.513 kleine lachgascapsules op straat op. Vele tientallen grote gasflessen werden in beslag genomen door de lokale politie.