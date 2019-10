Antwerpen gaat drones inzetten om sluikstorters te betrappen BJS

20 oktober 2019

11u35 56 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur gaat drones inzetten om sluikstorters te betrappen. Er komen ook extra toezichters en mobiele camera’s. “En wie op sluikstorten wordt betrapt, verdient een verplichte taakstraf”, vindt de stad.

De strijd tegen sluikstort is een van dé speerpunten in het Antwerpse bestuursakkoord. De stad gaat die strijd nu drastisch opvoeren met nieuwe maatregelen. Zo komen er, naast de 350 vaste camera’s in de stad, ook mobiele camera’s om sluikstorters te betrappen. “We gaan ook de nieuwste technologieën inzetten”, zegt Antwerps schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). “Op termijn zullen er drones boven ‘hotspots’ voor sluikstort zweven. Want de betrappingskans moet in Antwerpen sterk naar boven.”

Als het van schepen Duchateau afhangt, krijgen sluikstorters niet alleen een GAS-boete, maar moeten ze ook gemeenschapsdienst uitvoeren. “Ik vind dat er op federaal niveau een wet moet komen die verplicht dat sluikstorters de straat die ze bevuilen ook effectief proper moeten maken.”

Het stadsbestuur gaat ook extra toezichters aanwerven. Bij de dienst Stadstoezicht komen er 40 mensen bij.