Antwerpen eerste stad buiten Scandinavië met elektrische deelauto’s GreenMobility Philippe Truyts

02 oktober 2020

16u59 2 Antwerpen ‘Never waste a good crisis’: ook in coronatijden blijven er deelsystemen bijkomen in de stad. Het Deense bedrijf GreenMobility start met 150 volledig elektrische auto’s in Antwerpen. Er zit ook een stukje van Mortsel bij. Ekeren voorlopig dan weer niet. Een aantal parkeerplaatsen in de stad zijn voorbehouden aan GreenMobility.

Na Cambio, Bolides en Poppy is GreenMobility de vierde autodeler op Antwerpse bodem. Rijden doe je met een Renault Zoe 50. Met een app vind je en activeer je de auto. Voor het bedrijf begon alles vier jaar geleden in de Deense hoofdstad Kopenhagen. “Daar rijden nu 400 wagens rond”, zegt Belgisch directeur Steve Van Avermaet. “We mogen van een succes spreken. We draaien er rendabel.”

In Scandinavië doen we het nu 20 procent beter dan voor corona. Nogal wat mensen mijden tram en bus omdat ze dat als een risico zien. Steve Van Avermaet, directeur GreenMobility

Tijdens de lockdown in de lente kregen de deelbedrijven klappen. Van Avermaet is optimistisch. “In Scandinavië doen we het nu 20 procent beter dan voor corona. Vergeet ook niet dat nogal wat mensen tram en bus mijden omdat ze dat als een risico zien. In een stedelijke omgeving gaan de deelplatformen elkaar versterken.”

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is blij dat GreenMobility buiten Scandinavië eerst voor Antwerpen kiest (Gent krijgt 50 wagens; red.). “We hebben er een mooie speler bij. De voorbije maanden waren moeilijk voor de deelsystemen, maar ik hoor toch dat de vraag opnieuw aan het aantrekken is.”

Hoeveel kost het?

Je mag zo lang en zo ver als je wil met de auto’s rijden. Maar je moet je rit wel beëindigen in de zone van GreenMobility. Parkeren mag overal, maar wie niet graag te lang een geschikte plek zoekt, kan de auto op een aantal vaste plekken mét oplaadpaal achterlaten. Betalen doe je per minuut, eventueel parkeergeld en opladen inbegrepen. Van Avermaet: “We beginnen met een prijs van 35 cent per minuut. Daarnaast zijn er ook pakketten waarbij de prijs tot 25 cent kan zakken. Een halve dag kost 45 euro, een hele dag 75 euro. In verschillende parkings kun je met onze ‘green’ gewoon binnen- en buitenrijden, dankzij nummerplaatherkenning.”

Voor de Belgische tak van GreenMobility werken een twaalftal mensen. Ekeren en het polderdistrict worden (nog) niet bediend. Een stukje van Mortsel is er wél bij. Binnen afzienbare tijd zou daar een deel van Edegem bijkomen.